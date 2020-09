VIAGGIO A SORPRESA - Primi ciak per Ronn Moss e Lino Banfi

24/09/2020, 09:00

Primi ciak pugliesi per il filmche vede come protagonista l’attore americano, lo storico Ridge Forrester di “Beautiful”. Le riprese, infatti, sono iniziate il 7 settembre scorso a Fasano e stanno riguardando altre località da sogno quali Alberobello, Martina Franca, Cisternino.Sul set nei giorni scorsi è arrivato ancheche per la prima volta si è trovato a girare con l’attore americano per un’accoppiata davvero sorprendente che non lascerà indifferente il pubblico. Anche se rimangono top secret i particolari della storia, tra i due sembra sia nata subito sintonia anche fuori dal set.La pellicola rappresenta un vanto per Torino e il Piemonte dato che insieme con la Devron Enterprises di Los Angeles e Bris Group Italia vede la co-produzione del CHD, Cinema District Hub, di Torino, l’accademia fondata da Domenico Barbano e Mirella Rocca. Alcuni degli allievi sono giunti in queste ore in Puglia per partecipare con diversi ruoli al film. Si tratta dei giovani Greta Malengo, Erica Ceste, Alessio Soranna, Giorgio Puccillo, Riccardo Passaglia, Sara Gramaglia e Irene Sollazzo. Tra i protagonisti, anche l’insegnante dell’accademia, Pietro Antonio."Siamo felici che il cinema del post lockdown ci veda protagonisti – spiega Mirella Rocca – con questo film vogliamo dare un segnale forte alla ripresa sottolineando quanto lo spettacolo sia importante e non si debba fermare. Sul set, ovviamente, vigono tutte le misure di sicurezza necessarie a scongiurare il rischio di contagio. Siamo carichi e, per dirla tutta, stiamo già pensando a un sequel".La storia parla di un broker americano (Ronn Moss) che giunto in Puglia si trova davanti una realtà paradisiaca mai vista prima e che, quindi, inizia a sperare in una vita diversa e migliore. Tanti i colpi di scena sullo sfondo di una romanticissima storia d’amore.