VENEZIA 77 - A Paolo Conte il Premio Carlo U. Rossi Cinema e Musica

È stata annunciata oggi alla Mostra del Cinema di Venezia - in concomitanza con la presentazione del documentario di Giorgio Verdelli “” - la decisione di Film Commission Torino Piemonte e dall’Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi di assegnare al grande cantautoreil “”.Dopo la positiva collaborazione avviata nel 2018, in occasione del, le due istituzioni torinesi rinnovano con questo premio la volontà di valorizzare talenti, eccellenze, personalità e artisti del territorio piemontese legati al mondo musicale come a quello cinematografico.". Così il Presidente di Film Commission Torino Piemontecommenta la decisione, aggiungendo che “”." - sottolinea, Presidente dell’Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi - "".Proprio come avvenuto nel corso dell’edizione 2018 del, primo riconoscimento in Italia alla produzione musicale, istituito in onore del produttore prematuramente scomparso, averrà consegnato in premio oltre a una targa, un’opera dell’artista torinese Mario Giansone (1915-1997), che ha dedicato al tema della musica molti suoi lavori.Dopo l’evento speciale alla Mostra del Cinema di Venezia, il documentario “– prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film con la collaborazione di Rai Cinema e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – sarà nelle sale italiane solo il 28, 29, 30 settembre distribuito da Nexo Digital.Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Nexo Digital e Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi, organizzerà due proiezioni in anteprima a Torino e Asti, città natale di Paolo Conte e luogo della lunga intervista che il regista Giorgio Verdelli realizza al protagonista.