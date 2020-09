VENEZIA 77 - Presentata la Torino Film Industry 2020

07/09/2020, 13:17

È stata presentata quest’oggi all’Italian Pavilion, nel corso della 77. Mostra del Cinema di Venezia, la terza edizione diche si terrà a Torino dal 17 al 23 novembre prossimi, in occasione del 38° Torino Film Festival.TFI Torino Film Industry comprende la 5^ edizione del Torino Short Film Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass e gli appuntamenti curati dal TorinoFilmLab e i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte: pitch, panel, workshop che verranno proposti al target di riferimento con una formula di fruizione ibrida, prevedendo una parte di programmazione in streaming e una parte di eventi in presenza.Dopo il successo della seconda edizione (800 accreditati, un aumento del 100% rispetto all’anno precedente, e 500 incontri one-to-one organizzati nei 5 giorni dell’evento), TFI Torino Film Industry tornerà a svolgersi nei medesimi giorni dello storico festival cittadino, rivolgendosi a operatori e professionisti dell’audiovisivo nazionale e internazionale.Progetto coordinato da Film Commission Torino Piemonte – che mette in rete Torino Short Film Market e TorinoFilmLab – TFI Torino Film Industry è promosso dal Museo Nazionale del Cinema, Regione Piemonte e Città di Torino e viene realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.Una edizione, quella del 2020, che riproporrà la proficua collaborazione con gli enti del sistema cinema piemontese e che presenterà per 7 giorni un calendario di appuntamenti legati all’industria del cortometraggio, del cinema documentario e di quello indipendente, delle opere prime e seconde, della formazione a livello europeo.Il Torino Short Film Market, uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati al mondo del cortometraggio, si svolgerà per la quasi totalità online, ma organizzerà anche varie attività “in presenza” presso la storica sede del Circolo dei lettori dedicato a giovani filmakers italiani. Il TorinoFilmLab – che per l’edizione 2020 organizzerà interamente online l’annuale Meeting Event – metterà a disposizione degli accreditati TFI una serie di masterclass curate da tutor internazionali e offrirà la possibilità di seguire i pitch di SeriesLab Italia e il nuovo programma Up&Coming Italia. Alcuni degli appuntamenti dei Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte – rivolti ai professionisti piemontesi – si terranno in presenza, sempre presso il Circolo dei lettori, mentre alcune attività di networking verranno organizzate online. Tra le collaborazioni in essere già rinnovate si segnala che TFI ospiterà nuovamente l’edizione annuale di Italian Doc Screenings Academy, progetto di training e networking promosso da Doc.it.L’intera attività online dei TFI Torino Film Industry sarà disponibile su piattaforma messa a disposizione dalla Società torinese b.square, specializzata nella gestione B2B e fornitrice dei maggiori festival internazionali. Gli eventi in streaming saranno invece forniti da Top-IX, altra Società torinese con all’attivo importanti collaborazioni nel mondo dell’audiovisivo e del cinema europeoLa campagna di accrediti – quest’anno gratuiti – partirà il prossimo 21 settembre. Aggiornamenti e dettagli sul programma saranno resi disponibili nelle prossime settimane sul sito www.torinofilmindustry.it