VENEZIA 77 - Presentato Cortinametraggio

Cortinametraggio, dal 15 al 21 marzo 2021



07/09/2020, 12:48

La Redazione



Giunto alla sua 16a edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 15 al 21 marzo 2021. A presentarlo a Venezia il 5 settembre all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, insieme a Maddalena Mayneri ideatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana la giovane attrice Jenny De Nucci che dà ora il volto alla nuova immagine di Cortinametraggio. Con loro Niccolò Gentili direttore della sezione cortometraggi italiani, Roberto Ciufoli, presentatore della prossima edizione del festival, Henry Secchiaroli, ideatore e realizzatore dell’immagine della XVI edizione, Lorenzo Cassol, tra i vincitori della passata edizione del festival, Emanuela Demarchi responsabile Creativity e Innovation per l'agenzia H2H di Milano.Tra le grandi novità della XVI edizione del Festival l’apertura a una vetrina di lungometraggi che si affiancheranno alla storica sezione competitiva dei cortometraggi.“Siamo soddisfatti dei risultati di quest’anno e ora guardiamo alla XVI edizione” dichiara Maddalena Mayneri – “La XV edizione di Cortinametraggio in versione 2.0 ha riscosso un ottimo successo e ci ha resi orgogliosi, registrando un vero e proprio record con 1 milione e mezzo di visualizzazioni online totali ad oggi. Il festival continua a crescere e proprio per questo abbiamo deciso di aprirci anche ai lungometraggi e mantenere la versione in streaming del festival grazie alla collaborazione con Canale Europa.tv”.Le fa eco il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina: “È con grande piacere che porto il mio personale saluto e quello di tutta l'amministrazione comunale di Cortina alla presentazione della 16° edizione di Cortinametraggio. Una rassegna che ha saputo innovarsi e reinventarsi, inaugurando la versione in streaming nel corso del 2020. Certi che l'edizione di marzo 2021 sarà ricca di novità e ospiti di rilievo, auguro a Maddalena ed al suo staff buon lavoro aspettandovi tutti nella nostra Cortina”.Confermate le Cortiadi – Winter Sport Short dirette da Enrico Protti. Una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs. I tre progetti selezionati nella passata edizione: La Bomba di Lorenzo Marinelli, Stone Heart di Federica D’Ignoti, Tre Secondi di Matteo Nicoletta, vedranno la luce durante Cortinametraggio 2021 sfruttando le suggestive location ampezzane.Tra le novità anche una sezione dedicata ai corti girati durante il lockdown a testimoniare il particolare periodo vissuto dal Paese. Ritroveremo la sezione Videoclip Musicali che diventa una vetrina non competitiva dedicata ai migliori videoclip sotto la supervisione di Cosimo Alemà.Tra i momenti della presentazione veneziana, la proiezione del cortometraggio vincitore del branded contest 2020 “Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge”, lanciato da Cortinametraggio grazie alla partnership con Eni gas e luce per mettere in scena l’energia dei territori appartenenti alle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. FM 29.010, il corto vincitore di Lorenzo Cassol è stato realizzato in questi mesi grazie alla società milanese H2H.Da segnalare che il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway, quest’anno andrà devoluto interamente a una associazione di beneficenza cortinese.