VENEZIA 77 - Gli appuntamenti del 3 settembre allo Spazio FEdS

Anna Foglietta



02/09/2020, 19:07

Anche in un anno così difficile, Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo sono a Venezia al fianco della Biennale per la, una edizione di coraggio e cura verso il cinema, espressione nobile dell’umano e del suo sguardo sul mondo.Ricca l’offerta di appuntamenti per la giornata di giovedì 3 settembre, che si aprirà alle ore 13.00 con la presentazione del nuovo libro della giornalista Silvana Giacobini: "" (Cairo ed.). Dialogherà con l’autrice il regista e attore Giulio Base.La FEdS conferma la sua attenzione al cinema indipendente e di ricerca, che si muove contro le logiche del mercato per offrire un punto di vista alternativo sulla realtà. Alle ore 15.00 si terrà la presentazione di Innermind, un cortometraggio sperimentale ambientato in un futuro indeterminato, un viaggio nell’inconscio di una ragazza ossessionata dalla visione distorta del suo corpo. Mentre si sta lasciando morire di inedia nel letto di una clinica, la gemella cerca di salvarla in tutti i modi. Una dolorosa immersione nelle “stanze” della mente, con visioni drammatiche e paradossali. Basato sulla esperienza personale di Lea Borniotto, il cortometraggio sarà accompagnato dalla presenza di Lea & Vera Borniotto (registe e attrici) e Edoardo Nervi (sceneggiatore e direttore della fotografia), in un incontro moderato da Valerio Sammarco (caporedattore della Rivista del Cinematografo).A Federico Fellini, nel centenario dalla nascita, è dedicato il diciottesimo volume de Le Torri, la collana editoriale che Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo dedica ai grandi autori della storia del cinema. Federico Fellini. L’apparizione e l’ombra è uno studio monografico che propone una lettura inedita e originale sulle suggestioni epocali e profetiche di un’opera che ha scandagliato un inconscio collettivo, non solo italiano. L’autore Bruno Roberti (professore associato di Istituzioni di regia presso l'Università della Calabria) presenterà il volume in un dialogo con Gianluca Arnone (coordinatore editoriale Fondazione Ente dello Spettacolo).Alle ore 17.00, Le stelle del Lago di Como. Un set cinematografico unico al mondo. Il Lago di Como e il cinema sono un connubio da decenni: Le stelle del Lago di Como è una guida a tutte le location dei film girati tra il Lario e i laghi e i monti della Brianza comasca. Una rassegna di oltre 20 film che comprende luoghi ben conosciuti come Villa d’Este a Cernobbio e siti meno noti, come i laghetti di Alserio. L’evento è in collaborazione con Lariofiere Como Lecco. Interverranno Mons. Davide Milani (Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo), Alessandro Fermi (Presidente del Consiglio della Regione Lombardia), Veronica Airoldi (sindaco del Comune di Erba e vice Presidente di Lariofiere), Andrea Camesasca (curatore del progetto Le stelle del lago di Como e Vice presidente Federalberghi Como), Pietro Berra (giornalista e autore del libro I laghi delle stelle. Itinerari cineturistici d’acqua dolce in Lombardia; rappresentanti della Camera di Commercio di Como Lecco) e Filippo Arcioni (Presidente Villa Erba Cernobbio). I giornalisti che si registreranno e parteciperanno all’evento riceveranno un omaggio offerto da Lariofiere Como Lecco e potranno essere ospitati negli hotel del territorio del Lago.Gran finale, alle ore 18, con il primo appuntamento del ciclo di incontro Hearst, vivere meglio il cinema, che suggella la partnership tra il gruppo editoriale Hearst e FEdS. Chiunque si sia emozionato davanti al grande schermo sa che il cinema è tra gli elementi indispensabili per vivere meglio. Hearst e i suoi brand hanno dedicato uno spazio sempre più importante a questa espressione artistica per raccontare la moda e il costume contemporaneo.è un progetto che esalta i valori positivi portati dal cinema nella nostra società, quanto mai indispensabili dopo la pandemia. In questo primo incontro, Piera Detassis (Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Editor at large Cinema ed Entertainment di Elle) intervisterà(attrice e madrina della 77° Mostra del Cinema di Venezia).Non mancherà, come ogni giorno per tutta la durata della Mostra, SKY TG 24, che si collegherà in diretta dalloper raccontare ai suoi telespettatori tutti le ultime notizie, i segreti e i retroscena del festival cinematografico più antico del mondo.