23/08/2020, 08:56

Simone Pinchiorri



di Beatrice Baldaccidi Nikola Duravcevicdi Francesco Tortorelladi Marco Renda𝑆𝑡𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠 𝐾𝑜𝑢𝑝𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠 per 𝑾𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑜𝑟𝑜 per 𝙍𝙞𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤 𝙖 𝘾𝙖𝙨𝙖𝐽𝑒𝑛𝑛𝑦 𝐷𝑒 𝑁𝑢𝑐𝑐𝑖 per 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙥𝙮 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮𝑀𝑖𝑟𝑖𝑎𝑚 𝐹𝑎𝑢𝑐𝑖 per 𝘼𝙜𝙜𝙧𝙖𝙥𝙥𝙖𝙩𝙞 𝙖 𝙢𝙚