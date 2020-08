ASIAN FILM FESTIVAL 2020 - I vincitori della diciassettesima edizione

07/08/2020, 07:45

di Ash Mayfair (Vietnam) vince, allunanimit, come miglior film l2020, giunto alla diciassettesima edizione.Un film in costume, onirico ed evocativo di un mondo femminile fatto di regole durissime e senza piet, ambientato nel Vietnam del XIX secolo. La vita di May in bilico tra la speranza di cambiamento in una societ patriarcale e i doveri domestici. Unopera che incanta e commuove riuscendo a trascinare lo spettatore in un universo impalpabile e al tempo stesso spietato.La giuria ha decretato i vincitori delle altre categorie:Miglior Regia - Ivan Markovic e Wu Linfeng (per From Tomorrow On I Will, Cina)Miglior attrice - Mariko Tsutsui (in A Girl Missing, Giappone)Miglior attore - Elijah Canlas (in Kalel 15, Filippine)Film Pi Originale - Nakorn-Sawan (di Puangsoi Aksornsawang, Thailandia)Con 27 anteprime, 8 film per festeggiare i 100 anni del cinema filippino, 3 cortometraggi e 10 paesi (Giappone, Corea del Sud, Cina, Filippine, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam), lAsian Film Festival, diretto da Antonio Termenini, chiude con successo di pubblico e di critica lappuntamento live e conferma il suo impegno a proporre il meglio del cinema di ricerca e indipendente asiatico, con una grande attenzione per gli esordi e i giovani registi della ricca sezione Newcomers.