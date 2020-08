PERIFERIA DELL'IMPERO FILM FESTIVAL 11 - I vincitori

03/08/2020, 18:13

INVERNO di Giulio MastromauroMotivazione della giuria: L’elaborazione del lutto da parte di un bambino in un inverno dell’anima appena attenuato dal mondo incantato di una famiglia di giostrai greci. Vincitore del David di Donatello 2020, “Inverno” riesce, con accenti e toni che a tratti rievocano la lezione neorelista, a ricostruire i complessi meccanismi dell’universo familiare sempre in bilico tra il dolore e la tenerezza. L’uso sapiente della camera da presa, della luce e l’ottima prova di tutti gli attori contribuiscono a coinvolgere lo spettatore nel mondo interiore di “Timo” che, si capisce, è anche quello del regista. “L’inverno è una brutta bestia”, ma il pianto liberatorio del finale induce a credere che seguirà la rinascita della primavera.GUY PROPOSES TO HIS GIRLFRIEND ON A MOUNTAIN di B. WengerMotivazione: Girato con un cellulare, la commedia in un crescendo emotivo, sostenuto da una buona dose di ironia e utilizzando la sperimentata tecnica del “cinema nel cinema”, attraverso una piccola storia (una romantica proposta di matrimonio) riesce a mostrare il volto paradossale della realtà. Come spesso accade un evento preparato nei minimi dettagli finisce per avere un esito catastrofico. Il regista, giovane ma già pienamente padrone del mezzo cinematografico, sa imprimere al film un ritmo incalzante e coinvolgente ricco di colpi di scena che coinvolgono lo spettatore e dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, come sia illusorio il tentativo di “controllare” la realtà nel cinema come nella vita.PIZZA BOY di Gianluca ZontaTEODOSIO BARRESI per l'interpretazione nel corto STARDUST di Antonio AndrisaniMIRIAM LEONE per l'interpretazione nel corto A CUP OF COFFEE WITH MARILYN di Alessandra Gonnella