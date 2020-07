CLOROFILLA FILM FESTIVAL 19 - Prime proiezioni in Sicilia

31/07/2020, 11:25

Clorofilla, in questa edizione, arriva anche in Sicilia. Da oggi, 31 luglio, fino a domenica 2 agosto, le proiezioni green targate Legambiente arrivano a Festambiente Taormina Alcantara alla sua prima edizione.Alla Villa Comunale di Taormina lo schermo dar spazio a documentari che parlano di cohousing, agricoltura sostenibile e turismo lento. La prima proiezione oggi, 31 luglio, condi Lorenzo Scaraggi, che raccoglie testimonianze di riscatto sociale attraverso lagricoltura sostenibile.Alcune esperienze di abitare condiviso sono al centro del documentario Inhabit di Matteo Manghi, presentato in anteprima nazionale, sabato 1 agosto, mentre domenica 2 agosto sar Andrea Budu Toniolo con la sua bici a portare il pubblico nel suo viaggio in otto regioni italiane alla ricerca di storie sostenibili.Ma Clorofilla mantiene la sua anima in Maremma e domenica 2 agosto al Museo di Storia Naturale di Grosseto proponedi John Chester, la storia incredibile di una famiglia che decide di abbandonare tutto per dedicarsi ad unagricoltura rispettosa dellambiente. E sempre in Maremma dal 16 al 23 agosto, allinterno di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente, tante proiezioni, incontri e presentazioni di libri. Altre proiezioni sono in programma a Roma, Carloforte, Catanzaro e Porto Cesareo.Tutte le proiezioni saranno realizzate seguendo i protocolli anticovid19.