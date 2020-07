LOCARNO 2020 - Un viaggio nella storia del Festival con i registi in corsa per i Pardi

20/07/2020, 13:37

I registi dei film sospesi, i progetti selezionati per The Films After Tomorrow, saranno anche i protagonisti di una nuova sezione di Locarno 2020, Un viaggio nella storia del Festival. A loro, infatti, stato affidato il compito di scegliere venti titoli che attraversano e rappresentano pi di 70 anni di storia della manifestazione, dal 1946 al 2019. Questi film saranno visibili online in tutta la Svizzera e dieci di essi verranno proposti in sala a Locarno, con le proiezioni che si terranno tra il 5 e il 15 agosto al GranRex, al PalaCinema e al PalaVideo. Al contempo, grazie alla partnership del Festival con la piattaforma curata da MUBI, sar possibile per gli spettatori del resto del mondo scoprire questo percorso cinefilo in molti altri paesi.La selezione The Films After Tomorrow non allarga solo lorizzonte del Locarno Film Festival al sostegno di opere in via di sviluppo, ma anche il punto di partenza per un salto nel passato. Agli autori selezionati, infatti, stato chiesto di scegliere un film della storia del Festival che li abbia folgorati, affascinati o ispirati. Il risultato la sezione Un viaggio nella storia del Festival, un programma che ripercorre gli oltre 70 anni di storia del Festival, dal 1946 al 2019.Dal futuro dei progetti sospesi al passato del FestivalLa Direttrice artistica del Locarno Film Festival, Lili Hinstin: Sarebbe impossibile riproporre la storia del Locarno Film Festival nella sua interezza: i soli lungometraggi internazionali selezionati dal 1946 rappresenterebbero pi di 1400 visioni. La cinefilia, come la Storia di tutte le arti, fatta di corrispondenze segrete e inaspettate tra epoche, generi e scelte estetiche. a questo viaggio soggettivo che il Festival questanno vi invita a partecipare, un viaggio che passa attraverso lo sguardo dei cineasti di oggi, che sono anche coloro che creeranno il cinema di domani.I film saranno disponibili gratuitamente online in tutta la Svizzera sul sito del Festival e in molteplici territori internazionali, grazie alla piattaforma di streaming online curata da MUBI, punto di riferimento globale per la nuova cinefilia, e partner VOD esclusivo della selezione. Accanto a questa collaborazione, ad agosto MUBI lancer anche il suo quinto Direct from Locarno, una speciale selezione di film della scorsa edizione del Festival.Dieci film dei venti selezionati saranno anche proposti a Locarno con proiezioni fisiche in sala cinematografica grazie anche ad alcune copie rese disponibili dalla Cinmathque suisse, sempre dal 5 al 15 agosto, grazie alla programmazione al PalaCinema e GranRex di Locarno e al PalaVideo di Muralto.La selezione di Un viaggio nella storia del FestivalQuesti sono i venti film scelti dagli autori di The Films After Tomorrow, dieci dei quali saranno anche visibili in sala cinematografica a Locarno oltre che online:Germania, anno zero, di Roberto Rossellini Italia/Francia/Germania 1948Locarno3Gran premio, Premio per la migliore sceneggiatura originale (ex quo) e Miglior regista (secondo premio)Proposto da Pierre-Franois SauterProiezione online e fisicaComizi damore, di Pier Paolo Pasolini Italia 1964Locarno17Proposto da Anna LuifProiezione onlineTerra em transe (Entranced Earth), di Glauber Rocha Brasile 1967Locarno20Gran Premio Giuria dei giovani, Premio Giuria FIPRESCI della Critica internazionale e Premio della critica svizzeraProposto da Lisandro AlonsoProiezione online e fisicaCharles mort ou vif, di Alain Tanner Svizzera 1969Locarno22Pardo doro, e Premio Giuria dei giovaniProposto da Raphal Dubach e Mateo YbarraProiezione online e fisicaInvasin, di Hugo Santiago Argentina 1969Locarno 22Menzione speciale della Giuria internazionaleProposto da Andreas FontanaProiezione online e fisicaIn Gefahr und grter Not bringt der Mittelweg den Tod, di Alexander Kluge e Edgar Reitz Germania dellOvest 1974Locarno28Proposto da Juliana RojasProiezione onlineIndia Song, di Marguerite Duras Francia 1975Locarno28Proposto da Helena WittmannProiezione onlineMababangong Bangungot (Perfumed Nightmare), di Kidlat Tahimik Filippine 1977Locarno30Proposto da Verena Paravel e Lucien Castaing