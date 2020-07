TIZZO - Il doc su Emiliano Marsili in streaming

17/07/2020, 08:49

Il film-doc "di Alessio Di Cosimo, che racconta la storia del campione del mondo dei pesi leggeri di boxe Emiliano Marsili, ora disponibile in VOD su Chili.Il documentario, girato interamente nel Lazio, racconta la storia di un grande campione che con grandi sacrifici riuscito a coronare i suoi sogni, lavorando duro e continuando a farlo nel porto di Civitavecchia, un documentario ricco di emozioni ed Emiliano attualmente ancora in carica ed imbattuto, ci fa rivivere il suo percorso raccontando la sua storia e con testimonianze,filmati,interviste che fanno comprendere come si pu arrivare a delle vette impossibili ma credendoci, un grande messaggio anche per i giovani di speranza e di positivit,inoltre un campione amato anche da artisti famosi.Il documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma, ha ricevuto numerosi premi.