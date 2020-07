FILMING ITALY SARDEGNA FESTIVAL 3 - Presentato il programma

14/07/2020, 18:50

Presentata oggi a Roma la 3^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 26 luglio a Forte Village di Cagliari. Presenti all’appuntamento anche Giancarlo Leone, Presidente Associazione Produttori Audiovisivi, Roberto Stabile, Head International Department ANICA, Maria Grazia Li Bergoli, rappresentante di Women in Film, Television & Media Italia, l’attrice Selene Caramazza e il filosofo Vincenzo Pepe, Presidente di FareAmbiente.Un ringraziamento speciale al Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, che non è riuscito a partecipare ma ha voluto mandare questo messaggio: “Purtroppo, precedenti concomitanti impegni non mi consentono di essere con voi. Desidero, tuttavia, portare il saluto mio e della Regione alle Istituzioni presenti, ai giornalisti e a tutti coloro che con sacrificio e tenacia hanno lavorato per dare vita a questo straordinario appuntamento culturale. La Regione Sardegna crede nel cinema e sostiene le produzioni cinematografiche come strumento di promozione culturale e rappresentazione delle peculiari caratteristiche della nostra Isola. Siamo felici di ospitare la terza edizione del Festival e ci auguriamo che - in particolare in questo momento storico - possa essere un appuntamento culturale di rilievo che consenta al grande pubblico, anche internazionale di conoscere apprezzare le bellezze della nostra terra”.Tiziana Rocca ha dichiarato: “Filming Italy Sardegna Festival conferma con la terza edizione di essere una delle poche manifestazioni italiane che lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Tra le tante novità di quest’anno, la multimedialità del Festival, che metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti la possibilità di seguire i numerosi eventi. Tanti gli ospiti internazionali e italiani che avremo il piacere di ospitare durante il festival, da Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award a Matt Dillon, che quest'anno è il presidente onorario del festival. Un ringraziamento speciale poi a Ilenia Pastorelli, madrina del festival e Claudia Gerini, presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi. Avremo una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e consegneremo a Riccardo Milani il Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne, così che possa continuare a scrivere nuovi soggetti e sceneggiature con protagoniste femminili. Non mancherà la musica, con Arisa che si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+ e anche un omaggio al maestro Morricone. Ci sarà spazio anche per affrontare la situazione cinematografica attuale post lockdown con i problemi legati al Covid, in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi infatti saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani" - ha aggiunto Tiziana Rocca. "Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, sono molto orgogliosa infatti di proseguire la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. Tra gli obiettivi, anche quello di far incontrare il mondo dell’intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l’intento di promuovere l’internazionalizzazione e i nostri territori. Attraverso il nostro Festival vogliamo promuovere e presentare quelli che saranno i film della stagione estiva e le anteprime autunnali attraverso il pubblico festivaliero. Non solo cinema insomma, ma anche serie TV, musica, approfondimenti e momenti di riflessione sull’audiovisivo italiano con produttori e istituzioni”.Il Filming Italy Sardegna Festival è la prima manifestazione cinematografica al mondo post Covid-19: una spinta alla necessità di ripartenza, alla volontà di non fermarsi assicurando, attraverso le procedure sanitarie attuate dal Forte Village, i più alti standard di sicurezza grazie all’attuazione di un protocollo che vedrà tutti, star e giornalisti sottoporsi a test sierologici e, dove necessario, anche a tamponi per assicurare un Festival sicuro e sereno.Quest'anno Filming Italy Sardegna Festival celebra il lancio italiano di Disney+, il servizio di streaming di The Walt Disney Company dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, riuniti insieme, per la prima volta. Gli ospiti del Festival avranno l'opportunità di assistere a una proiezione speciale del live action Lilli e il Vagabondo. La proiezione sarà anticipata da un'esibizione dal vivo della cantante italiana Arisa, che esegue la canzone "È un briccone" (adattamento italiano dell'iconica canzone “He's a tramp”) nella versione italiana del film. Il nuovo film Lilli e il vagabondo, disponibile su Disney+, è la storia senza tempo del classico d’animazione del 1955, che quest'anno celebra il suo 65° anniversario. Nel film, una cagnolina viziata e un randagio si imbarcano in un'avventura inaspettata e, nonostante le loro differenze, si avvicinano e arrivano a comprendere il valore della casa. Un'avventura romantica e commovente che combina perfettamente live action e animazione fotorealistica, un film perfetto per tutta la famiglia.Il Filming Italy Sardegna ospiterà anche un altro contributo Disney: la proiezione speciale del lungometraggio Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, il film racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esiste ancora un po’ di magia. Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, la squadra creativa che ha realizzato Monsters University, Onward – Oltre la Magia include tra le voci italiane Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone) e David Parenzo (cameriere).Il film di chiusura sarà Blackbird, diretto da Roger Michell che vede protagoniste Susan Sarandon e Kate Winslet. Il film racconta la storia di Lily, una donna malata di SLA che decide di porre fine alla sua vita volontariamente, dopo aver passato un ultimo week-end con la sua famiglia. Il film sarà presentato dalla coproduttrice Gisella Marengo.Verrà organizzata una serata in onore del regista italiano Gabriele Muccino, nella quale sarà proiettato il suo ultimo film, Gli anni più belli. Molte le proiezioni speciali: Tornare a vincere di Gavin O'Connor con Ben Affleck, ambientato nel 1940, quando sette coraggiosi prigionieri fuggono da un campo di lavoro siberiano per scoprire il vero significato dell'amicizia; Primal di Nick Powell con Nicholas Cage nei panni di un cacciatore che deve trasportare un gruppo di bestie feroci dall’Amazzonia in una nave in cui è presente anche un assassino; Synchronic di Justin Benson e Aaron Scott Moorhead, incentrato sulle vite di due paramedici di New Orleans che vengono distrutte dopo che un nuovo farmaco causa una serie di morti orribili.Non mancheranno le serie TV, come: The Plot Against America, serie HBO, adattamento di un libro di Philip Roth, che riscrive la storia degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale; Yellowstone, che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana; e Le Bureau - Sotto copertura, che vede il funzionario dell'intelligence francese Guillaume Debailly rientrare a Parigi dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura.La sezione Variety Choise presenterà le proiezioni di: A Sun diretto da Chung Mong-hong, incentrato sulla vita di una famiglia che viene sconvolta dopo l’arresto del figlio più piccolo; Better Days diretto da Derek Tsang, che tratta del bullismo nel sistema scolastico cinese visto dagli occhi di un'adolescente; e Jallikattu diretto da Lijo Jose Pellissery, film indiano che racconta della fuga di un bufalo che semina il caos per un villaggio e della caccia per contenere l'animale, a dimostrazione del fatto che l'uomo e la bestia non sono poi così diversi tra loro.Ci sarà anche una sezione dedicata ai docu-film, tra questi: Life as a B-Movie: Piero Vivarelli di Nick Vivarelli, il racconto della psichedelica carriera di Piero Vivarelli; The Black Godfather diretto da Reginald Hudlin, che racconta la storia del discografico Clarence Avant, dal punto di vista delle persone con cui ha lavorato; In her shoes di Maria Iovine, ambientato in un mondo distopico in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli uomini si occupano della famiglia; One more jump di Emanuele Gerosa, un film sull’amicizia, sul tradimento e sul parkour: quest’arte metropolitana ormai evoluta in disciplina sportiva ed entrata nel nostro immaginario; Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, che racconta la storia della comunità dell'Idroscalo di Ostia, su tutti la famiglia di Franca, una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che formano il documentario; Una primavera di Valentina Primavera che fruga nel terreno dell'arretratezza politica e ideologica di una società attraverso la sua unità fondamentale: la famiglia; e il documentario La confessione di Benedicta Boccoli.Due saranno i documentari presentati in collaborazione con National Geographic: Gli eroi del Mediterraneo, in cui il biologo marino Manu San Felix indaga sui danni causati dall'uomo nel Mar Mediterraneo in Spagna, incontrando le persone che stanno cercando di risolvere il problema; e Sea of shadows: trafficanti di mare, prodotto dal premio Oscar Leonardo Di Caprio e diretto da Richard Ladkani, regista di Caccia all’avorio, che ci porta nel Mare di Cortez dove i cartelli della droga messicani e i trafficanti cinesi minacciano la vita marina dell’intera regione cacciando preziosi esemplari di totoaba.Il Filming Italy Woman Power Award sarà consegnato ad Isabelle Huppert, mentre il Filming Italy Award sarà assegnato a Matt Dillon, che quest'anno è il presidente onorario del festival. A Riccardo Milani verrà consegnato il Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne, così che possa continuare a scrivere nuovi soggetti e sceneggiature con protagoniste femminili.Tutti i talent internazionali attesi:Isabelle HuppertMatt DillonPedro AlonsoJoaquin de AlmeidaCarol AltMaria Isabel DiazMarta MilansNora ArnezederGuy BurnetRossy De PalmaToby JonesNaomie HarrisMelissa GeorgeTutti i talent italiani attesi:Claudia GeriniIlenia PastorelliRiccardo MilaniMarco BocciGabriele MuccinoPaola CortellesiMichele PlacidoMichela AndreozziSerena AutieriSelene CaramazzaSalvatore FicarraValentino PiconeGiorgio PasottiGianmarco TognazziGaia GiraceMaria Sole TognazziArisaBenedicta BoccoliMargherita MazzuccoElettra MallabyCollegati con il festival in streaming:John TurturroHarvey KeitelSarah FergusonLaia CostaSalma HayekIl Festival supporta i film italiani che sono stati rilasciati direttamente in streaming a causa del Covid-19: Un Figlio di Nome Erasmus diretto da Alberto Ferrari, che segue le vicende di quattro amici quarantenni che si ritrovano in Portogallo, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, per affrontare un viaggio inaspettato alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro; Magari di Ginevra Elkann, che racconta l'infanzia di tre bambini che sognano una famiglia unita; D.N.A. - Decisamente Non Adatti diretto da Lillo & Greg, su due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro che si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite; Abbi fede diretto da Giorgio Pasotti, su un prete ottimista che vedrà cambiare la sua rosea visione della vita dopo il tentativo di aiutare un criminale psicopatico; 7 ore per farti innamorare diretto da Giampaolo Morelli, una commedia romantica interpretata dallo stesso Morelli con Serena Rossi; A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci, una storia ambientata nella periferia romana, dove si cresce arrabbiati e il più delle volte in seno al pregiudizio; Cambio tutto! diretto da Guido Chiesa, la storia di Giulia (Valentina Lodovini), una donna di 40 anni molto che decide di rivoluzionare la sua vita; Calibro 9, il nuovo film di Toni D’Angelo con Marco Bocci, prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures e, sempre di Minerva, Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi con Marco Bocci e Fortunato Cerlino.Confermata la vicinanza alle donne, si rinnova la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia. Nato a Los Angeles, WIF sostiene donne che lavorano nell'industria cinematografica e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi ci sono organizzazioni WIF in tutto il mondo che lavorano per un settore più equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e supporto legale. In questa occasione, WIF Italia è stata felice di continuare questo lavoro presentando due cortometraggi.Novità di quest'anno è la piattaforma streaming che sarà a disposizione degli utenti per poter guardare i film tutti insieme nello stesso momento, simulando la sala cinematografica. La Academy Cinema del Filming Italy Sardegna Festival - composta da 600 studenti di licei e università – potrà seguire così il festival da casa.“Rivolgo un saluto a tutti gli appassionati di cinema, sardi e turisti, che saranno graditissimi ospiti in occasione di questo prestigioso appuntamento. Una terra, che rappresento come Consigliere eletto dal popolo e anche in qualità di Assessore del Turismo, vocata a rendere le vacanze degli ospiti indimenticabili, nel corso della quale potranno assaporare eccellenze agroalimentari di straordinaria qualità, godere di paesaggi mozzafiato e spiagge tra le più belle del mondo, immergersi in un patrimonio culturale millenario unico e irripetibile e toccare con mano la squisita ospitalità della nostra gente”, con queste parole vuole accogliere il Festival l’Assessore al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, l’Onorevole Giovanni Chessa.Sabato 25 luglio, in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani: “La distribuzione internazionale tra cinema e TV. Cosa è cambiato dopo il lockdown” con i produttori americani Bill Gerber e Charles Roven, Paolo Del Brocco di Rai Cinema, Luigi Lonigro di 01 Distribution, Steven Gaydos Senior VP Global Content & Executive Editor di Variety, Mario Lorini di ANEC, Roberto Stabile, Head International Department ANICA, Nick Vivarelli di Variety e Gabriele Muccino; e “La ripartenza delle serie TV dopo il lockdown” con Giancarlo Leone, Presidente APA, Nathalie Biancolli, France Télévisions, Simone Emmelius, ZDF, Francesco Nardella, vicedirettore RAI Fiction, Luca Bernabei di Lux Vide, Andrea Scrosati di Freemantle, Nicola Borrelli Direttore Generale Direzione Generale Cinema MIBACT, Nils Hartmann Direttore Produzioni Originali SKY Italia, Nick Vivarelli di Variety.“In questo momento storico di grande incertezza, ospitare e supportare la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival assume per noi un significato molto speciale. Questa importante kermesse, che nelle due precedenti edizioni è riuscita ad affermarsi sul panorama dei festival cinematografici, suscitando un interesse sempre crescente da parte del pubblico, addetti ai lavori e media, è una prova concreta della volontà, nostra, di Tiziana Rocca e della Regione Sardegna, di non arrendersi e ripartire. Lo faremo in tutta sicurezza grazie ad uno straordinario protocollo che non solo rispetta le direttive del governo, ma va oltre, con l’obiettivo di mantenere all’interno del Forte Village un ambiente protetto e garantire a tutti gli ospiti la massima serenità”, sottolinea Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village. “Crediamo fortemente nell’importanza del binomio cultura-turismo e siamo certi che il format vincente del Filming Italy Sardegna Festival con la partecipazione delle grandi stelle del cinema e della televisione, così come il suo ricco programma di intrattenimento, possa rappresentare, ora più che mai, uno strumento efficace per far conoscere e promuovere la bellezza del nostro Resort e della nostra incantevole Isola nel mondo”.“Sostenere il Filming Italy Sardegna Festival” – dichiara il Presidente NUOVOIMAIE Andrea Miccichè – “È l'occasione per dare un segnale positivo al cinema e alle fiction, settori fortemente danneggiati dal lockdown. Noi ci siamo e continueremo a essere al fianco degli artisti che devono affrontare la ripresa della loro attività in un quadro profondamente diverso e più complicato rispetto a pochi mesi addietro. Il fatto che questa rassegna si svolga, nonostante il momento delicato” – conclude Miccichè – “rappresenta la virtuosa volontà di puntare con convinzione sull'offerta culturale. Il senso di comunità che si genera attraverso la vicinanza con gli artisti, in molti presenti sull'isola, è il viatico per il ritorno ad una graduale forma di normalità progettuale che deve caratterizzare la nostra attività per il futuro”.“Anche il cinema, grazie agli eventi organizzati dalla poliedrica Tiziana Rocca, diventa sostenibile e inizia ad usare il linguaggio dell’ambiente non solo nelle pellicole cinematografiche ma anche e soprattutto negli eventi che li caratterizzano” - afferma il filosofo Vincenzo Pepe, Presidente di FareAmbiente. “Diventa quindi un momento di riflessione e condivisione di temi fondamentali che possano portare i singoli individui a ripensare al modo di relazionarsi con la natura ma anche con il mondo economico. Oggigiorno non è più sufficiente condannare determinati comportamenti, è necessario trovare soluzioni o almeno fornire strumenti e mezzi per far convivere uomo e natura. Dove entrambi rivestono un ruolo centrale per la tutela delle risorse ambientali. Per noi di Fareambiente è un vero onore poter - per il secondo anno consecutivo - partecipare ad eventi organizzati da Tiziana, tutto questo ci permette non solo di sostenere importanti iniziative a supporto del cinema italiano, ma anche di sensibilizzare milioni di persone verso una cultura d’ambiente responsabile ed attiva”.In collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, dopo il successo nella scorsa edizione, anche quest’anno si è deciso di istituire un premio dedicato ai corti cinematografici: Italy Sardegna Festival in Corto (II edizione). Il tema fissato per questa edizione è Ecologia, Ecosostenibilità, Sport ed Emergenza Climatica, che possa fungere anche da riflessione sulla propagazione planetaria del contagio da Coronavirus, sulle ricadute economiche e sociali, oltreché individuali, della pandemia e sulle buone pratiche da adottare in tema di tutela ambientale. Presidentessa d’eccezione a capo della giuria dedicata a questa sezione – composta anche dal Professore Ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi di Cagliari Massimo Arcangeli – sarà Claudia Gerini. Il corto vincitore sarà trasmesso su Rai Cinema Channel.Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, realizzerà in esclusiva i premi per il Festival. Sacco ha deciso di conferire un significato speciale ai premi: uno è un’opera in argento 925/000 su cristallo da tavolo, resa ancora più unica dal simbolismo scelto, ovvero il vessillo con cui si celebrò la vittoria riportata da Re Pietro I di Aragona nel 1096 ad Alcoraz, città difesa dai mori. Al posto della Croce, sulla bandiera dei quattro mori, ha inserito un simbolo di rinascita: la Fenice che, dispiegando le proprie ali, simula la Croce di San Giorgio, richiamando la sua ultima linea “Rinascita”, ideata durante la quarantena. L’altro premio, invece, con alla sommità il logo dell’evento, al centro riproduce due maschere elleniche, utilizzate nelle rappresentazioni teatrali dell’antica Grecia, con il volto da un lato piangente utilizzato per i drammi e dall’altro sorridente per le commedie. La parte centrale del premio è costituita da una colonna romana adagiata su una base in marmo di breccia sarda che racconta il territorio. Il Maestro Sacco, in quest’edizione particolare, ci tiene fortemente a trasmettere, attraverso la sua arte, un messaggio di speranza soprattutto per il settore dello spettacolo.Ancora scossi dall’addio al mondo che ha contribuito a rendere più bello con le sue musiche immortali, e ricorrendo gli anniversari di Alberto Sordi e Federico Fellini abbiamo fortemente voluto omaggiare il grande Maestro della musica Ennio Morricone, Oscar alla Carriera ed uno degli italiani più celebri del pianeta, e due personaggi immortali come Sordi e Fellini, che ancora oggi rappresentano l’italianità del cinema italiano nel mondo. La sezione del FilmingItaly Sardegna Festival “MUSICA E CINEMA” sarà a loro dedicata e costituisce un caposaldo per la valorizzazione turistica dell’Isola nel mondo. Visti i legami con la Sardegna di tutti e tre e con una delle voci indimenticate dell’Isola, Maria Carta, sua grande amica. La sua straordinaria arte canora sarà impersonata da Maria Giovanna Cherchi, la cantante isolana portabandiera del canto sardo in tutto il mondo che si è esibita per Papa Francesco e ancora prima per Papa Ratzinger, mentre gli altri ospiti saranno la grande Arisa, che ha cantato le musiche per la Walt Disney nel remake del film cult Lilli ed il Vagabondo, la straordinaria Lady Gaga-Veronica Perseo vincitrice di Tale e Quale show, il violino magico di Gianbattista Longu, conosciuto all’estero con il nome d’arte di GBLong uno dei massimi interpreti delle musiche di Morricone, il fisarmonicista Frank Cords che ha rielaborato tutte le colonne sonore dei film di Fellini e di Alberto Sordi, l’ensemble “C’era una volta in America”, l’attore e cantante inglese Mal dei Primitiv, Covid permettendo, e tanti altri ospiti.Il Festival quest’anno gode anche della collaborazione di Never Alone, iniziativa della CHOPRA FOUNDATION che si pone l’obiettivo di ridurre il numero dei suicidi tra i giovani e consentire alle persone di sapere che non sono sole, grazie a delle comunità in cui parlare ed affrontare i problemi. In questa occasione sarà proiettato un video del suo fondatore, il medico pioniere della medicina integrativa, Deepak Chopra.