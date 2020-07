SICILIAMBIENTE 2020 - Annuncia la giuria della XII edizione

09/07/2020, 09:09

Saranno l’attrice Violante Placido, la giornalista Fulvia Caprara, il regista Agostino Ferrente i giurati della XII edizione di, che si svolgerà dal 4 all’8 agosto a San Vito Lo Capo. Alle storiche sezioni in concorso di documentari internazionali, cortometraggi e film d’animazione, a partire da quest’anno, si aggiunge il concorso internazionale per lungometraggi di finzione.sarà anche la testimonial della campagna di Amnesty International Italia che anche quest'anno sarà partner del festival promuovendo azioni per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.In tutto il mondo singole persone e intere comunità si battono per difendere il loro diritto a vivere in un ambiente sano, chiedendo ai governi di agire, lanciando campagne contro l’estrazione di combustibili fossili, opponendosi all’inquinamento e provando a proteggere la terra e le risorse idriche da cui dipendono. Per questo sono spesso esposte a ritorsioni o violenze. Amnesty International Italia è dalla loro parte e in questo è partner di SiciliAmbiente che, nel tempo, si è contraddistinto per essere un importante punto di riferimento per il cinema più attento alle tematiche ambientali.Il festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, anche nel 2019 è stato realizzato grazie al contributo della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia FilmCommission, nell'ambito del progetto “Sensi Contemporanei”, del Comune di San Vito Lo Capo, di Demetra Produzioni e Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD.