PUGLIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - L'ACMA partner della manifestazione

05/07/2020, 18:51

Lassociazione A.C.M.A. questanno compie venti anni di vita e lessere individuata quale Media Partner del PiFF, Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia dal 20 al 26 luglio 2020 a Polignano a Mare (BA), evento internazionale organizzato dalla Morfeo Dreams con il Direttore artistico, il regista Umberto Rey.Il PiFF si svolge sia in versione Live presso il Cinema multisala Vignola di Polignano a Mare che On-line sulla piattaforma www.morfeodreams.com ed uno straordinario evento che permette grande visibilit e promozione dei registi e operatori del settore cinematografico partecipanti oltre ad essere l'unico festival italiano ed europeo del cinema che tratta e affronta tematiche esclusivamente politiche, ecologiche, sociali e storiche direttamente interconnesse e collegate tra di loro. Dopo ogni proiezione previsto un dibattito dal vivo tra gli operatori del mondo del cinema e dei personaggi appartenenti alla politica italiana ed internazionale, storici, accademici e organizzazioni impegnate nelle politiche sociali.PiFF - Puglia international Film Festival uno straordinario evento annuale realizzato nella regione Puglia, regione d'Italia leader e set cinematografico naturale per le pi importanti produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali. Il Festival vi attende a Polignano a mare autentica perla e meta turistica mediterranea.