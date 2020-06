SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU' QUI - Il 22 giugno alle 22.15 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”

21/06/2020, 08:42

una storia di formazione quella raccontata dal regista Vittorio Moroni nel film, in onda luned 22 giugno 2020 alle 22.15 su Rai5 (canale 23) per il cicloL'adolescente Kiko vive in Friuli con la madre filippina Marilou. Suo padre morto, e ora la mamma ha un nuovo compagno, Ennio, che recluta e sfrutta lavoratori clandestini. Kiko si sente diverso dai suoi coetanei; frequenta la scuola, dove talvolta le sue origini asiatiche gli procurano problemi di razzismo da parte di alcuni compagni, e per aiutare la famiglia costretto a lavorare nei cantieri edili di Ennio. C' solo un posto dove Kiko si sente tranquillo: Saturno, un vecchio autobus abbandonato che lui ha trasformato in un rifugio. Poi un giorno Ettore, un vecchio amico di suo padre, riesce ad accendere in Kiko l'interesse per un sapere completamente diverso da quello che viene insegnato a scuola. Kiko trova cos la forza per ribellarsi fino a quando, per, le cose si complicheranno e lui si trover a dover fare delle scelte decisive.Con Giorgio Colangeli, Beppe Fiorello, Mark Manaloto, Hazel Morillo, Vladimir Doda.