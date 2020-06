MOVIES IMSPIRED - Dodici nuovi film in sala durante il periodo estivo

16/06/2020, 08:00

Un segnale dì positività e ripresa, per dare nuova energia alla visione dei film in sala: questo vuole attuare, l’unica distribuzione indipendente italiana che farà uscire in sala, durante il periodo estivo, ben dodici film in prima visione, più le versioni restaurate di alcuni fra i cult più amati.In un momento difficile per il cinema in Italia e nel mondo,decide di credere nel pubblico e dargli la possibilità di fruire di nuove pellicole, tutte di alta qualità.”, spiega, CEO e Founder di Movies Inspired.Si parte il 9 Luglio 2020, con ben quattro titoli in prima visione (Gamberetti per tutti, Vulnerabili, L’anno che verrà e Nel nome della terra), fino ad arrivare al 2 Settembre (Ema e Il primo anno): due mesi durante i quali Movies Inspired proporrà una selezione di film che si distinguono per qualità e varietà dell’offerta.Dal 16 Luglio saranno poi disponibili per la proiezione in sala alcuni fra i cult più amati da pubblico e critica, in edizione restaurata: da Jim Jarmush ad Anton Corbijn, da David Cronemberg a Jean-Luc Godard, passando per Derek Jarman.”, continua Jacono. “”.La strada da percorrere verso una completa riapertura è ancora lunga esi unisce alle richieste dei distributori e degli esercenti italiani per la salvaguardia dell'indotto: “”.Di seguito i film in uscita, nel dettaglio:9 Luglio 2020GAMBERETTI PER TUTTIRegia: Maxime Govare, Cédric LeGalloCon: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael AbiteboulGenere: Commedia9 Luglio 2020VULNERABILIRegia: Gilles BourdosCon: Alie Isaaz, Vincent Rottierz, Grégory GadeboisGenere: Drama9 Luglio 2020L'ANNO CHE VERRA'Regia: Mehdi Idir, Grand Corps MaladeCon: Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane GuerrabGenere: Commedia, Drama9 Luglio 2020NEL NOME DELLA TERRARegia: Edouard BergeonCon: Gauillame Canet, Veerle Baetens, Anthony BajonGenere: Drama30 Luglio 2020UN LUNGO VIAGGIO NELLA NOTTERegia: Bi GanCon: Wei Tang, Jue Huang, Sylvia ChangGenere: Drama, Mistery30 Luglio 2020UNA INTIMA CONVINZIONERegia: Antoine RaimbaultCon: Marina Fois, Olivier Gourmet, Laurent LucasGenere: Drama6 Agosto 2020GALVESTONRegia: Mélanie LaurentCon: Ben Foster, Jeffrey Grover, Christopher AmitranoGenere: Action, Crime, Drama6 Agosto 2020HIGH LIFERegia: Claire DenisCon: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André BenjaminGenere: Avventura, Drama, Horror20 Agosto 2020LITTLE JOERegia: Jessica HausnerCon: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry FoxGenere: Drama, Horror, Mistery27 Agosto 2020QUATTRO VITERegia: Arnaud des PallièresCon: Adèle Haenel, Adèle Excarchopoulos, Solène RigotGenere: Drama2 Settembre 2020IL PRIMO ANNORegia: Thomas LiltiCon: Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel LerousseauGenere: Drama2 Settembre 2020EMARegia: Pablo LarrainCon: Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Santiago CabreraGenere: Drama, Musicale16 Luglio 2020CARAVAGGIORegia: Derek JarmanCon: Noam Almaz, Dexter Fletcher, Nigel TerryGenere: Biografico16 Luglio 2020CONTROLRegia: Anton CorbijnCon: Sam Riley, Samantha Morton, Craig ParkinsonGenere: Biografico16 Luglio 2020CRASHRegia: David CronenbergCon: James Spader, Holly Hunter, Elias KoteasGenere: Drama16 Luglio 2020DEAD MANRegia: Jim JarmushCon: Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin GloverGenere: Drama, Fantasy30 Luglio 2020TAXISTI DI NOTTERegia: Jim JarmushCon: Gena Rowlands, Winona Ryder, Roberto BenigniGenere: Commedia, Drama30 Luglio 2020PERMANENT VACATIONRegia: Jim JarmushCon: Chris Parker, Leila Gastil, John LurieGenere: Commedia, Drama