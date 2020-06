CANNES 73 - "Last Word" nella selezione ufficiale

03/06/2020, 19:35

Nella Selezione Ufficiale di Cannes 2020 annunciata oggi dal direttore Thierry Frmaux, c anche litaliano "" diretto Jonathan Nossiter (Gran Premio al Sundance per il filmsuccessivamente presentato a Certain Ragard, in Concorso a Cannes cone a Berlino con ""), una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, una coproduzione italo francese con Paprika Films, Les Films DIci e Les Films Du Rat, prodotto da Donatella Palermo.Nel 2085 il mondo che noi conosciamo non esiste pi. Pochissimi uomini sono sopravvissuti. Un giovane intraprende un lungo viaggio alla ricerca di una ultima comunit di uomini.Definito dacomeIl film interpretato da, vincitore di un Golden Globe e pluricandidato allOscar,, Orso dOro e Coppa Volpi,, Coppa Volpi e due volte David di Donatello e Nastro DArgento,, Golden Globe e Orso dArgento.Girato tra il Parco Archeologico di Paestum e la Bologna sotterranea,, tratto dal romanzodi Santiago Amigorena.