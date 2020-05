NASTRI D'ARGENTO - Le cinquine dell'edizione 2020

27/05/2020, 12:47

FILM dell’ANNOVOLEVO NASCONDERMI di Giorgio DIRITTIpremi assegnati dal Direttivo NazionaleGiorgio Diritti per la regia, Carlo Degli Esposti e Nicola Serra (Palomar)e Paolo Del Brocco (Rai Cinema), Elio Germano per la straordinaria interpretazione Con un Nastro collettivo per i contributi artistici e tecnici ai realizzatori del filmMIGLIOR FILMGLI ANNI PIU’ BELLI HAMMAMETLA DEA FORTUNA FAVOLACCE PINOCCHIOMIGLIORE REGIAGianni AMELIOPupi AVATICristina COMENCINIDamiano e Fabio D’INNOCENZO Matteo GARRONEPietro MARCELLO Mario MARTONE Gabriele MUCCINO Ferzan OZPETEK Gabriele SALVATORESGabriele MUCCINO Gianni AMELIO Ferzan OZPETEK Damiano e Fabio D’INNOCENZO Matteo GARRONEHAMMAMET IL SIGNOR DIAVOLO TORNARE FAVOLACCEPINOCCHIO MARTIN EDEN IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ GLI ANNI PIU’BELLILA DEA FORTUNA TUTTO IL MIO FOLLE AMORELE CANDIDATURE 2020MIGLIOR REGISTA ESORDIENTEStefano CIPANI Marco D’AMORE Roberto DE FEO Ginevra ELKANN Carlo SIRONIIgor TUVERI (Igort)MIGLIORE COMMEDIAFIGLIIL PRIMO NATALE LONTANO LONTANO ODIO L’ESTATE TOLO TOLOMIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI L’IMMORTALE THE NESTMAGARI SOLE 5 È IL NUMERO PERFETTOGiuseppe BONITO Salvo FICARRA, Valentino PICONE Gianni DI GREGORIOMassimo VENIER Luca MEDICIMIGLIOR PRODUTTOREMarco Belardi - Lotus Production e Paolo Del Brocco - Rai Cinema, con 3 Marys Ent.GLI ANNI PIU’ BELLI Agostino, Giuseppe, Maria Grazia Saccà - Pepito Produzioni FAVOLACCEcon Rai Cinema, in associazione con Minerva Pictures Group, Evolution People HAMMAMETcon Rai Cinema, in coproduzione con Vision Distributionin associazione con QMI, Amka Films e RSI Radiotelevisione SvizzeraAttilio De Razza - Tramp Limited, Giampaolo Letta - MedusaLuca Barbareschi - Eliseo Cinema, Paolo Del Brocco - Rai CinemaMatteo Garrone - Archimede Film, Paolo Del Brocco - Rai Cinema con Raffaella e Andrea Leone - Leone Film GroupMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTAStefano ACCORSI - Edoardo LEO Pierfrancesco FAVINOLuca MARINELLIFrancesco DI LEVAKim ROSSI STUARTMIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTAGiovanna MEZZOGIORNO Micaela RAMAZZOTTI Lunetta SAVINOLucia SARDOJasmine TRINCAIL PRIMO NATALE L’UFFICIALE E LA SPIA PINOCCHIOLA DEA FORTUNA HAMMAMET MARTIN EDEN IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ GLI ANNI PIU’BELLITORNARE GLI ANNI PIU’ BELLI ROSA PICCIRIDDA LA DEA FORTUNAMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTARoberto BENIGNICarlo BUCCIROSSOCarlo CECCHIMassimiliano GALLO, Roberto DE FRANCESCO Massimo POPOLIZIOMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAPINOCCHIO 5 È IL NUMERO PERFETTO MARTIN EDENIL SINDACO DEL RIONE SANITÀ IL PRIMO NATALE, IL LADRO DI GIORNIBarbara CHICHIARELLI Matilde GIOLIValeria GOLINO Benedetta PORCAROLI Alba ROHRWACHERFAVOLACCE GLI UOMINI D’ORO 5 È IL NUMERO PERFETTO, RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME 18 REGALI MAGARIMIGLIOR ATTORE COMMEDIALuca ARGENTERO Giorgio COLANGELI Valerio MASTANDREA Giampaolo MORELLI Gianmarco TOGNAZZIMIGLIORE ATTRICE COMMEDIAAntonella ATTILI Paola CORTELLESI Anna FOGLIETTA Lucia MASCINO Serena ROSSISOGGETTOBAR GIUSEPPEBUIOIL GRANDE SALTOIL SIGNOR DIAVOLO L’UOMO DEL LABIRINTOSCENEGGIATURAFAVOLACCEIL SINDACO DEL RIONE SANITÀ LA DEA FORTUNAMARTIN EDENTUTTO IL MIO FOLLE AMOREFOTOGRAFIALuan AMELIO Paolo CARNERA Daniele CIPRÌ Daria D’ANTONIO Italo PETRICCIONEBRAVE RAGAZZE LONTANO LONTANO FIGLI 7 ORE PER FARTI INNAMORARE SONO SOLO FANTASMITOLO TOLO FIGLID.N.A. - Decisamente Non Adatti ODIO L’ESTATE BRAVE RAGAZZE, 7 ORE PER FARTI INNAMORAREGiulio BASE Emanuela ROSSI Daniele COSTANTINIPupi, Antonio, Tommaso AVATI Donato CARRISIDamiano e Fabio D’INNOCENZO Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO Gianni ROMOLI, Silvia RANFAGNI, Ferzan OZPETEK Pietro MARCELLO, Maurizio BRAUCCIUmberto CONTARELLO, Sara MOSETTIHAMMAMET FAVOLACCE IL PRIMO NATALE TORNARE, IL LADRO DI GIORNITUTTO IL MIO FOLLE AMORESCENOGRAFIADimitri CAPUANIEmita FRIGATO, Paola PERARO Giuliano PANNUTILuca SERVINOTonino ZERACOSTUMIMassimo CANTINI PARRINI Cristina FRANCIONI Alessandro LAIAndrea CAVALLETTO Nicoletta TarantaMONTAGGIOEsmeralda CALABRIA Marco SPOLETINI Jacopo QUADRI Patrizio MARONE Claudio DI MAUROSONOROMaurizio ARGENTIERI Gianluca COSTAMAGNA Denny DE ANGELIS Maricetta LOMBARDO Gilberto MARTINELLICOLONNA SONORABRUNORI SAS Pasquale CATALANO Dario MARIANELLI Mauro PAGANI Nicola PIOVANIMIGLIORE CANZONE ORIGINALEChe vita meravigliosa - Testo, musica, interpretazione di DiodatoGli anni più belli - Testo, musica, interpretazione di Claudio BaglioniIl ladro di giorni - Testo e musica di Alessandro Nelson Garofalo, interpretazionedi Nero Nelson e Claudio Gnut IL LADRO DI GIORNIRione Sanità - Testo, musica, interpretazione di Ralph P. (Raffaele Buonomo)IL SINDACO DEL RIONE SANITÀPINOCCHIO FAVOLACCE IL SIGNOR DIAVOLO MARTIN EDEN L’UOMO DEL LABIRINTOPINOCCHIO, FAVOLACCE IL PRIMO NATALE TORNARE MARTIN EDEN5 È IL NUMERO PERFETTOFAVOLACCE PINOCCHIO, VILLETTA CON OSPITI IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ L’IMMORTALE GLI ANNI PIU BELLI - 18 REGALIIL SINDACO DEL RIONE SANITÀ - TORNARE L’IMMORTALE MARTIN EDEN PINOCCHIO TUTTO IL MIO FOLLE AMOREODIO L’ESTATE LA DEA FORTUNA PINOCCHIO TUTTO IL MIO FOLLE AMOREGLI ANNI PIÙ BELLILA DEA FORTUNA GLI ANNI PIU’ BELLIUn errore di distrazione - Testo, musica, interpretazione di Brunori Sas (Dario Brunori) L’OSPITEWe come from Napoli - Testo e interpretazione di Liberato(con Gaika, in collaborazione con 3D alias Robert Dal Naja dei Massive Attack)ULTRASE inoltre sono in selezione per il Nastro alMIGLIOR CASTING DIRECTOR dell’annoassegnato dal Direttivo insieme al Consiglio Nazionale tra i premi speciali Stefania DE SANTISGabriella GIANNATTASIO, Davide ZUROLOLaura MUCCINO, Francesco VEDOVATIPino PELLEGRINODavide ZUROLOMARTIN EDEN FAVOLACCE GLI ANNI PIÙ BELLI LA DEA FORTUNA L’IMMORTALE