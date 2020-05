A CASA CON OBERON MEDIA - I vincitori

15/05/2020, 14:20

Si è tenuta ieri sera, in diretta su Zoom, la premiazione di “”, festival di cortometraggi ideato e realizzato dalla società di produzione e distribuzione Oberon Media, che ha offerto – gratuitamente - ai videomaker costretti a rimanere a casa per la quarantena la possibilità di mettersi in gioco nella realizzazione in autonomia di un cortometraggio. Dieci i corti finalisti, tutti inediti a tema libero, in lingua italiana e realizzati a casa durante il periodo di quarantena, della durata compresa tra 1 e 6 minuti. Tutti i cortometraggi finalisti sono pubblicati sui social di Oberon Media, il canale instagram @oberonmedia e sulla pagina facebook ufficiale, nell'idea di valorizzare sempre più i contenuti e le attività culturali online.La Giuria, composta da professionisti del settore cinematografico e audiovisivo, il regista Ferdinando Vicentini Orgnani (Presidente di Giuria), il coordinatore progetti di Oberon Media Ernesto Leotta (Segretario di Giuria), il regista Marco Amenta, lo storico e giornalista Salvo Trapani e l'attrice Elisabetta Pellini, ha premiato due cortometraggi in ex-aequo, che ricevono ognuno il Premio del valore di 1.000 euro, erogato dalla Oberon Media quale riconoscimento del merito personale per l’ideazione e la realizzazione." di Alessia Fischetti e Sofia BorrelliMotivazione: Per il taglio poetico ma molto preciso nel diretto confronto con il disastro di questo momento. Un messaggio di speranza mai banale." di Alessio Hong -Motivazione: Per la combinazione innovativa dei linguaggi e la sottile ironia nell’affrontare temi centrali in questo momento di confusione e disinformazione." di ToleMotivazione: Per avere, in queste settimane di “detenzione forzata”, lasciato evadere la fantasia grazie alla quale Tole ci introduce in un mondo notturno e sconosciuto, popolato da idoli e simbologie misteriose. Il tutto narrato in una neolingua convincente ancorché volutamente incomprensibile." di Diletta Marcella LaezzaMotivazione: Per aver dimostrato capacità artistiche multidisciplinari (recitazione, mimo, danza, poesia) costringendo lo spettatore ad interrogarsi sulle profonde radici del rapporto con la propria anima." di Damiano DzalagoniaMotivazione: Un cortometraggio che con estrema gentilezza descrive il difficile tempo della quarantena causato dal Covid-19, come ponte tra le persone oltre le distanze. Non esiste distanza che non possa essere ricoperta o diversità che non possa essere abbracciata. Fatto ciò, ci si può spingere ben oltre, in prossimità, per guardare insieme al futuro.Assegnato anche il, assegnato grazie al voto online a:" di Federico Antonucci, favola casalinga che libera i ricordi e i giochi dell’infanzia.