ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL E D-HUB STUDIOS - Insieme per la televisione

In un momento in cui i confini sono “chiusi” e l’emergenza detta regole precise, due realtà attive nel mondo dell’entertainment, si uniscono per portare nuove esperienze di confronto per una ripartenza che non abbia più barriere, nel rispetto della “nuova normalità” .E’ stato così siglato un accordo tra ITTV The Italian Tv Festival-Los Angeles e D-HUB Studios-Roma per percorrere nuove strade e nuove intese tra Italia e Stati Uniti.ITTV Festival ideato da Good Girls Planet, assieme al partner tecnico D-HUB Studios, porterà a Los Angeles le maestranze del cinema italiano con la creazione di un focus al centro del quale ci saranno, proprio loro, quelle professionalità che scorrono nei titoli di coda, che lavorano dietro le quinte e senza le quali una qualsiasi produzione dell’audiovisivo non potrebbe essere portata a termine. Al focus saranno invitati anche le controparti hollywoodiane per un confronto tra i due Paesi. Durante la prossima edizione del Festival a Los Angeles sarà consegnato anche il premio speciale “ITTV -Sassi d’Oro”.L’accordo prevede inoltre la cura e la realizzazione di contenuti video che animeranno il web per traghettare la prossima edizione di ITTV The Italian Tv Festival che, come la maggior parte degli eventi, in questa emergenza sanitaria, è stato posticipato dal prossimo settembre a data da definire.ITTV è il primo Festival di televisione italiana organizzato a Los Angeles con una missione ben precisa che grazie al suo format - anteprime televisive, screening test, panel, networking, appuntamenti con i giovani e gli studenti del settore, red carpet, premi e party esclusivi – raggiunge diversi obiettivi offrendo, prima fra tutte, la possibilità di promuovere il “Sistema Italia” all’estero.Good Girls Planet, fondata da Valentina Martelli, CEO, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, opera per promuovere e premiare la creatività audiovisiva italiana a livello internazionale. Nata a Los Angeles proprio per permettere la continuativa relazione con l’Industria statunitense, GGP favorisce anche anche la nascita di nuove collaborazioni e progetti proprio grazie all’appuntamento annuale con ITTV Festival.“Cinema e televisione esistono anche e soprattutto grazie al lavoro di chi compare nei titoli di coda. Non si può quindi premiare e promuovere l’audiovisivo italiano senza ricordarsi di loro. La partnership con D-Hub è fondamentale per procedere in questo senso” dice Valentina Martelli.D-HUB Studios nasce nel 2013 dalla volontà di Lidia Cudemo, CEO & Partner, di creare un HUB di altissima qualità e tecnologia nel business della post-produzione e del doppiaggio, per soddisfare le esigenze del mercato e dell’industria televisiva in continuo cambiamento. I sassi d’Oro Impresa, doppiaggio, Cinema/TV è un progetto di D-hub Studios che vuole accendere i riflettori sulle maestranze della filiera della produzione e della post-produzione.“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con ITTV, è ambiziosa e innovativa, avvicinerà l’industria audiovisiva tra Roma e Los Angeles, daremo tutto il nostro contributo e supporto tecnico” dichiara Lidia Cudemo anche in qualità di consigliere della sezione audiovisivo dell’Unione degli Industriali del Lazio.