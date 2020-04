LOCARNOHOMEFESTIVAL - I film del Locarno Film Festival da vedere o rivedere in streaming

07/04/2020, 17:23

Anche il Locarno Film Festival sta vivendo la quotidianit stravolta dallemergenza COVID-19. In questo momento di grande complessit oltre a garantirvi la continuit del nostro impegno, esprimiamo la nostra vicinanza a chi lavora nel settore cinematografico e sta gi soffrendo le conseguenze di scelte difficili quanto necessarie. Il nostro pensiero va in particolare alle sale cinematografiche, ai distributori e alle istituzioni che proprio come il Locarno Film Festival non potrebbero continuare a operare senza la presenza di un pubblico. Nella speranza che il ritorno alla normalit, che auspichiamo sia il pi vicino possibile, porti con s anche una nuova attenzione al lavoro svolto da queste realt.Nel frattempo, con laugurio di vederci tutti in Piazza Grande dal 5 al 15 agosto, vi terremo aggiornati sul Locarno Film Festival e vi invitiamo a scoprire in queste giornate i film passati al Festival nelle scorse edizioni e attualmente disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Inoltre, giorno per giorno, vi riproporremo le masterclasses, le interviste e le conversazioni con il pubblico degli ospiti che il Festival ha accolto negli ultimi anni. Seguiteci sui nostri profili social: vi terremo compagnia!CLICCA QUI per scaricare COMUNICATO STAMPA e FOTO DEI FILMQui l'elenco dei film disponibili:Swisscom TVPG 2019Diego MaradonaAsif KapadiaPG 2019La famosa invasione degli orsi in SiciliaLorenzo MattottiPG 2019Once Upon a Time...Quentin TarantinoPG 2019Die fruchtbaren jahre...Natascha BellerHDC 2019ParasiteBONG Joon-hoCDP 2018Ceux qui travaillentAntoine RussbachPdP UBS 2018BlacKkKlansmanSpike LeePG 2018I Feel GoodB. Delpine e G. KervernPG 2018Un nemico che ti vuole beneDenis RabagliaFC 2018Amur senza finChristoph SchaubPG 2017Atomic BlondeDavid LeitchCI 2017LuckyJ. Carroll LynchPG 2016PaulaChristian SchwochowPG 2016GothardUrs EggerPG 2015Crazy AmyJudd ApatowPG 2015Me and Earl...Alfonso Gomez-RejonPG 2015KeeperGuillaume SenezCI 2015HeimatlandVari registiPG 2014Schweizer HeldenPeter LuisiPG 2013L'Exprience BlocherJ.S. BronPG 2012More than HoneyMarkus ImhoofCI 2012Image problemS. Baumann e A. PfiffnerCDP 2012Tutti giNiccol CastelliCI 2008Un autre hommeLionel BaierMUBIPardo d'oro 2014From What Is BeforeLav DiazCI 1983Sans SoleilChris MarkerAmazon Prime VideoPdP UBS 2017The Big SickMichael ShowalterPG 20132 GunsBaltasar KormkurPG 2013GabrielleLouise ArchambaultPG 2011Monsieur LazharPhilippe Falardeauartfilm.chCI 2011Vol spcialFernand MelgarPG 2010Hugo KobletDaniel von AarburgPG 2009Sounds of silenceP. Guyer e N. WiedmerPS 1972VolksmundMarkus ImhoofPDD 1970Ormenis 199+69Markus ImhoofNetflixPardo d'oro 2017A Land ImaginedYEO Siew HuaCDP 2017Beach RatsEliza HittmanOD 2012AtlantiqueMati DiopPdP UBS 2006The Lives of OthersF.H. von DonnersmarckPG 2006Little Miss SunshineV. Faris e J. DaytonCDP 2005Olmo & the SeagullP. Costa and L. GlobFilmingoPG 2018BlazeEthan HawkePG 2018Le vent tourneBettina Oberli Variety AwardCI 2018La FlorMariano LlinsCDP 2018Familia sumergidaMara AlchCI 2018Sibel. Zencirci e G. GiovannettiCI 2017WajibAnnemarie JacirOD 2015Le Miracle du Saint InconnuAlaa Eddine AljemPDP UBS 2015Der Staat gegen Fritz BauerLars KraumePG 2012NoPablo Larran MatteCinefileCI 2018Ray & LitzRichard BillinghamCI 2018Cure: The Life of AnotherAndrea takaCI 2018GlaubenbergThomas ImbachCDP 2017Dane wos guet geitCyril SchublinPdP UBS 2016I, Daniel BlakeKen LoachPG 2014Sils MariaOlivier AssayasCI 2013Mary, Queen of ScotsThomas ImbachSkyPG 2019The NestRoberto De FeoUniversCinCI 2000No Quarto da VandaPedro Costa