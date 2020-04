SEDICICORTO - Una selezione gratuita di Corti a Pasqua

02/04/2020, 16:40

Come molte altre manifestazioni cinematografiche italiane, anche ilsegue con apprensione levolversi dellemergenza sanitaria dovuta al Covid-19, rimanendo in attesa di sapere se sar possibile svolgere in sicurezza la propria 17 edizione, attualmente prevista nella citt di Forl dal 2 all11 ottobre 2020.Nel frattempo, sin dalla diffusione delle prime misure di contenimento (attive in Emilia-Romagna - la regione in cui si svolge quello che ormai considerato uno dei pi importanti festival di cortometraggi del settore dal 24 febbraio 2020), Sedicicorto Forl International Film Festival ha voluto mantenere costante il rapporto con il proprio pubblico e, aderendo alla campagna #iorestoacasa, propone per i propri abbonati una rassegna online in costante aggiornamento.Si tratta di, format online costantemente aggiornato con programmi di cortometraggi tematici (come quelli della rassegna annuale Sbellicati) o momenti quiz appositamente creati per gli spettatori (vedi lancio delliniziativa Ridi che ti Passa). Con lavvicinarsi delle feste pasquali e un occhio sempre attento alla promozione cinematografica per il mondo dellinfanzia, Sedicicorto Forl International Film Festival ha deciso di arricchire la propria proposta online di contenuti rivolti ai bambini. Lo fa grazie ad una prestigiosa collaborazione e partnership: quella del, che ha studiato un programma di corti ad hoc, realizzati nel corso degli anni dai propri allievi.Come dichiarato dalla Coordinatrice del CSC Animazione,, entrando nel dettaglio dei cortometraggi scelti:, Direttore Artistico di Sedicicorto Forl International Film Festival, commenta cos la collaborazione con il CSC Animazione che ha reso possibile il programma bimbi:Dalle ore 12.00 di venerd 3 aprile, quindi, sulla pagina Facebook di Sedicicorto Forl International Film Festival ( www.facebook.com/sedicicorto ), sul sito internet ufficiale del Festival ( www.sedicicorto.it ) e su quello del webmagazine Kontainer16 ( www.sedicicorto.it ), sar possibile trovare i link a cui accedere gratuitamente per la visione dei cortometraggi scelti. A loro corredo, informazioni relative agli allievi che li hanno realizzati, lanno di produzione, la trama e i festival a cui hanno partecipato.