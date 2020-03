L'OMBELICO MAGICO - In streaming su CG Entertainment

16/03/2020, 15:45

E' disponibile da oggi in streaming su CG Entertainment "" di Laura Cini, un piccolo apologo sul bisogno profondo di spiritualit che ritorna prepotente ogni volta che il futuro sembra vacillare.Sullo sfondo di una Versilia decadente, tra Edda e Giulia in gioco la trasmissione secolare di riti ancestraliAttraverso una piccola storia di provincia, "" racconta in chiave intima e visionaria, ma anche ironica, gli anni che stiamo vivendo, riflettendo sul rapporto con il nostro passato ancestrale in un momento storico segnato da un grande bisogno di speranza.Presentato in anteprima al 56 Festival dei Popoli, il film ha partecipato a numerosi altri festival, aggiudicandosi anche una Menzione Straordinaria al 34 Bellaria Film Festival.Un film Kin in collaborazione con Ombre Elettriche con il contributo di Regione Toscana.