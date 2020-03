MEDIA: TALENTS ON TOUR 3 - Bando rivolto a 10 produttori del Sud Italia

06/03/2020, 14:47

Grazie alla collaborazione con le cinque Film Commission del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e dopo il successo delle prime due edizioni, il Creative Europe Desk Italia MEDIA propone la terza edizione pubblicando una call for participants per lindividuazione di 10 nuovi produttori.Il progetto ha come obiettivo quello di favorire un accrescimento delle competenze di produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipazione ai bandi di Europa Creativa MEDIA.Il progetto prevede lorganizzazione di un tour di eventi formativi rivolti a produttori/talenti emergenti che attraverso i loro progetti (in fase di sviluppo), saranno seguiti da mentori ed esperti del settore.Possono partecipare al bando: legali rappresentanti, amministratori e loro delegati di Societ di produzione indipendente aventi sede legale al Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e preferibilmente professionisti di et inferiore ai 35 anni.Dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione:Breve profilo della societ,Documento didentit del legale rappresentante;CV e foto del partecipante insieme ad una breve lettera di presentazione in forma libera (formato word);Formulario di candidatura Media Talents on tour (allegato);Sinossi di almeno unidea/storia (max. 2500 caratteri spazi inclusi per ognuna) indicando titolo, genere, formato e durataIl Comitato di Valutazione sar composto dal CED Media Italia e da un rappresentante per ogni Film Commission partner. Saranno selezionate le 10 migliori candidature per progetti di fiction o documentari.I focus riguarderanno: business development aspetti legati alla costituzione della societ e strategie dimpresa, fase di sviluppo, produzione, co-produzione, post-produzione, strategie di marketing e distribuzione, strategia finanziaria e tecniche di pitching. Per ogni focus prevista una tappa in ognuna delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.Attraverso i vari focus focus con esperti del settore, i progetti dei talenti selezionati avranno lopportunit di migliorare la loro idea progettuale, aumentandone la qualit e il potenziale di distribuzione del progetto, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa.Di seguito le citt selezionate per le cinque tappe del Tour:Sorrento, 15-16 aprile 2020Lecce, 23-24 aprile 2020Palermo, 26-27 maggio 2020Matera, 11-12 giugno 2020Cosenza, 25-26 giugno 2020Alla fine del tour verr organizzata a Roma durante il MIA Mercato Internazionale dellaudiovisivo, una conferenza stampa durante la quale saranno presentati i risultati delliniziativa e verr premiato il miglior produttore che potr partecipare a degli incontri professionali organizzati dal Board del MIA.La partecipazione al progetto MEDIA Talents on Tour gratuita e comprender i costi di alloggio dei partecipanti e i networking lunch. Ulteriori spese di qualsiasi natura sono da considerarsi a totale carico dei partecipanti.Per poter partecipare al bando, il candidato dovr inviare tutta la documentazione richiesta allindirizzo [email protected] entro e non oltre le h.12.00 del 1 aprile 2020 .Le candidature saranno valutate in base al profilo dei soggetti proponenti e in base alle caratteristiche dei progetti presentati.Per maggiori info e formulario cliccare qui