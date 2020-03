TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL 6 - Aperti i bandi

01/03/2020, 10:42

La Redazione



Aperti i bandi di concorso della sesta edizione delin programma al Castello dell'Imperatore a Prato dall'8 al 12 giugno 2020.Per ildenominato, al quale possono partecipare opere audiovisive di finzione, videoarte, sperimentali e documentarie della durata massima di 20 minuti; e per il concorso, dedicato ad opere di documentario senza un limite di durata. Sono ammessi solo video girati da registi toscani e/o residenti in Toscana, realizzati da casa di produzione toscane e/o girate sul territorio della Regione Toscana anche di registi italiani di altre regioni o stranieri, ivi compreso casa di produzioni che provengono da fuori della suddetta Regione.I video selezionati saranno proiettati all'interno della manifestazione e concorreranno per i Premi della Giuria (al vincitore 400 euro) e del Pubblico (al vincitore una videocamera GoPro).Sono ammesse solo opere edite o inedite realizzate a partire dal 1 gennaio 2018.Deadline il 30 aprile 2020.Alle due storiche sezioni competitive si affianca in questa edizione il contest "Acqua Bene Comune",dedicato ai film sull'acqua. Per questa categoria sono aperte l'iscrizione a tutte le opere italiane sul tema. Durante il festival sar proiettato solo l'opera vincitrice, votata online sul sito www.cinemaitaliano.info dal 1 al 10 maggio 2020. L'opera con pi mi piace sulla pagina sar la vincente. Stessa la deadline fissata per il 30 aprile 2020.