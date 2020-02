FRANCESCO RUTELLI - Appello a Dario Franceschini

29/02/2020, 21:07

Durante la trasmissione 'Le parole della Settimana' il presidente dell'Anica Francesco Rutelli ha lanciato un appello pubblico al ministro Franceschini "perch non si perda una delle poche produzioni internazionali le cui riprese si possono ancora fare in Italia, la serie Blood and Treasure dell'americana Cbs. La burocratica inerzia di uffici del ministero rischia di far perdere una produzione che da' lavoro a centinaia di persone e vale milioni di euro, oltre a promuovere nel mondo la storia dei capolavori italiani. In questo momento critico sarebbe imperdonabile".