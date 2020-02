CLASSICI FUORI MOSTRA - Dal 5 marzo al 28 maggio

28/02/2020, 15:00

La Biennale organizza a Venezia, al Cinema Rossini, una rassegna cinematografica dal titolo, appuntamento settimanale di film classici restaurati rivolto in prevalenza agli studenti.. Prevista dal 5 marzo al 28 maggio 2020, la rassegna potr subire delle variazioni nelle date, in considerazione delle misure prese per lemergenza epidemiologica.Il programma della prima edizione di questo Festival permanente del cinema restaurato prevede dodici capolavori del passato, in versione originale con sottotitoli in italiano, con una selezione effettuata fra le migliori e pi recenti operazioni di restauro condotte dalle principali cineteche e societ di produzione di tutto il mondo. Tutti i film saranno preceduti dalla presentazione di un autore o un critico, e seguite da una discussione sul film.Tutti gli studenti che assisteranno alla rassegna saranno invitati, al termine di ciascuna proiezione, ad esprimere il proprio giudizio assegnando un voto da 1 a 5, tramite la scheda di partecipazione che sar distribuita allingresso. Al termine della rassegna, al film che avr ottenuto il punteggio pi alto verr attribuito il