DOC/IT - Convenzioni attive e novità 2020

27/02/2020, 11:33

Nel corso degli ultimi anni l’Associazione Doc/it si è impegnata a fornire ai Documentaristi Italiani libertà di accesso a numerosi archivi audiovisivi e musicali, nazionali e internazionali.Per Doc/it è di primaria importanza che i Documentaristi Italiani possano accedere facilmente ai diversi servizi necessari per lo sviluppo dei propri progetti!Per rispondere meglio alle necessità dei propri Soci, Doc/it oltre a rinnovare le convenzioni già esistenti con i principali archivi audiovisivi e musicali, agenzie di promozione e assicurazione, ha voluto sancirne di nuove!Tutte le seguenti convenzioni sono riservate agli associati Doc/it. I listini e i dettagli sono disponibili all’interno dell’area riservata soci del sito www.documentaristi.it alla sezione Private Docs.Sempre riservata ai soci la guida ai principali archivi italiani ed internazionali!NOVITÀ 2020Bridgeman ImagesBridgeman Images è felice di annunciare il rinnovo dell’accordo siglato con Doc/it, che prevede tariffe forfettarie per la riproduzione delle immagini e footage dell'archivio, oltre al servizio di ricerca iconografica gratuito per tutti i progetti dei membri Doc/it.SuperottimistiSuperottimisti, archivio regionale di film di famiglia (Torino, Piemonte) annuncia l'acquisizione del fondo Pessione, un classico fondo home movies che restituisce la quotidianità di una famiglia cittadina degli anni '60.CONVENZIONI ATTIVEAAMOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio DemocraticoNato nel 1979 ereditando il patrimonio filmico del Partito Comunista Italiano e della Unitelefilm, possiede un patrimonio prezioso di materiali filmici riguardanti la storia italiana dal 1945 a oggi e soprattutto quella del movimento operaio, dei partiti politici, degli eventi e delle manifestazioni collettive e del mondo del lavoro. Di grande importanza poi, la raccolta sulle guerre mondiali e il Vietnam, oltre a quella sul G8 tenutosi a Genova.Associated PressFondata nel 1846 a New York AP è oggi tra le maggiori agenzie del mondo intero e, assieme alla Reuters, la principale in lingua inglese. AP è una cooperativa di organi d'informazione (circa 1700 giornali e 5000 emittenti radiotelevisive) con 242 sedi che coprono oltre 120 paesi del mondo.British PathéBritish Pathé è uno dei maggiori archivi di cinegiornali nel mondo, con una raccolta di oltre 85.000 riprese, film e documentari girati tra il 1896 e il 1976 che include riprese internazionali di grandi eventi, e materiali dedicati a volti noti, tendenze della moda, viaggi, scienza e cultura.Cineteca di BolognaDal 1947 svolge un’attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e di diffusione della cultura cinematografica in Italia e all’estero. La Cineteca inoltre collabora con la FIAF - International Federation of Film Archives, di cui è membro dal 1948, e con altri archivi italiani e internazionali per tutelare il restauro dei materiali.Footage FarmFootage Farm è un archivio audiovisivo che comprende oltre 3000 ore di pellicola dal 1894 ad oggi. La library include vari generi, dai documentari e cinegiornali ai film educativi, passando per i film muti e i primi western, illustrando i maggiori eventi internazionali, di vita quotidiana, arti e industrie, diari di viaggio, mode e sport.Archivio LuceNato nel 1924, l’Archivio storico Luce è uno dei più ricchi al mondo, in continua espansione. Il suo patrimonio copre tutto il Novecento e può vantare fondi cinematografici, fotografici e documentari.Effemme RecordsFondata nel 2006, con sede a Roma, è un editore musicale ed etichetta discografica orientata principalmente alla produzione di Music Library e Soundtracks. Rappresentato già in molti paesi nel mondo, il catalogo FM Records, si colloca come “Multi-Genere”: oltre a composizioni di ambito italiano sono presenti opere internazionali di alto spessore artistico.Intervox Production MusicIntervox Production Music è un catalogo di musiche di sonorizzazione per televisione, documentari, pubblicità, cinema, radio, produzione aziendale e audiovisivo. Il catalogo comprende più di 25 mila brani e 6 etichette internazionali. Per facilitare l’accesso all’ampio catalogo, gli album sono suddivisi in categorieMachiavelli MusicÈ un archivio musicale pensato per rispondere alle esigenze di case di produzione, registi, agenzie pubblicitarie, creativi, producer, direttori della comunicazione, editori, web agency, radio, televisioni... Il catalogo comprende oltre 600.000 tracce musicali di etichette discografiche di tutto il mondo.Soundtrack BoutiqueSoundtrack Boutique è una library ideata da ConcertOne USA che raccoglie tracce musicali italiane, sia moderne che vintage. La raccolta include le musiche di Ennio Morricone, Luciano Michelini, Piero Piccioni e tante altre.Studio MStudio M è una società di intermediazione assicurativa specializzata nel settore dello spettacolo. Con Studio M Doc/it ha stipulato delle agevolazioni su polizze specifiche atte a coprire i normali rischi di produzione durante le riprese, dalla polizza infortuni Troupe alla polizza responsabilità civile terzi, fino alla polizza “all risk” per i mezzi Tecnici.Lo ScrittoioÈ una società di promozione e distribuzione attiva da anni nell’ambito del cinema d’autore. La scrittura e lo storytelling vengono utilizzati per costruire attente e precise strategie di promozione e distribuzione non convenzionale di autori, registi, produzioni, distribuzioni, film, documentari e festival.