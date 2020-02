UP&DOWN - Iniziate le riprese

25/02/2020, 12:25

Sono iniziate le riprese diprogetto vincitore delin collaborazione con RAI FICTION Concorso/laboratorio per lo sviluppo di progetti di serie da 25 minuti a puntata.Ancora una volta dal laboratorio targato, mirato a dar voce a idee e progetti di qualit, nasce un prodotto che diventa realt. Sono iniziate, infatti, in Puglia, tra Taranto e Grottaglie, le riprese della puntata pilota della serie UP&DOWN, scritta da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, con la regia di Lorenzo Vignolo.: Un gruppo di persone chiuse in un ascensore misterioso attraversano lo spazio e il tempo in una dimensione sovrannaturale, che li vedr scoprire qualcosa di sconvolgente.I protagonisti della serie sono due liftman, Alpha interpretato da Paolo Pierobon (Squadra Antimafia, 1993 e 1994), e Omega interpretato da Marius Bizau (Romanzo Familiare e Squadra Antimafia) insieme allUomo del Sistema, Maurizio Lombardi (Il nome della rosa e The New Pope). Nel cast anche Ludovico Micara e Aurora Giovinazzo (Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna e Furore).UP&DOWN una co-produzione RAI FICTION, PREMIO SOLINAS e TEA TIME FILM.