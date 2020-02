SUDESTIVAL 2020 - In programma "Il Dono della Luna" e "Nevia"

19/02/2020, 15:04

Sar presentato in anteprima assoluta al SUDESTIVAL, sabato 22 febbraio, Il Dono della Luna, il docufilm diretto da Gianni Vukaj scritto con Beatrice Bernacchi e prodotto da TV2000Factory, che intreccia storie di tre stragi avvenute per mano della mafia: lomicidio dei Fratelli Luciani, freddati il 9 agosto 2017 da un commando armato a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia; la strage di Via DAmelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino; la Strage di via dei Georgofili, avvenuta la notte del 27 maggio del 1993 nel cuore della citt di Firenze.Le tre storie prendono forma attraverso la voce di Antonio, un bambino palermitano che ama gli eroi, le storie epiche dei cavalieri e le loro gesta, colleziona Pupi e cita a memoria lOrlando Furioso. E lui il cantastorie che introduce nella vita quotidiana di tre famiglie italiane ferite per mano della mafia. Le vittime non sono solo i morti, ma sono tutti coloro che hanno dovuto convivere con compleanni non festeggiati, abbracci non ricevuti e baci della buonanotte non dati. Combattere la mafia anche questo: ricordare i propri cari onorandoli con la propria vita, volgendo ogni tanto uno sguardo alla Luna, l dove si conservano le cose pi preziose.Il regista Vukaj e la coautrice Beatrice Bernacchi saranno presenti in sala prima e dopo la proiezione per presentare il documentario e incontrare il pubblico.Il programma del fine settimana partir gi venerd 21 febbraio con la proiezione del film tutto al femminile Nevia, esordio alla regia di Nunzia De Stefano e prodotto da Matteo Garrone, con il quale la De Stefano ha collaborato per molti anni alla realizzazione dei suoi celebri film.Presentato allultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, Nevia racconta la storia di una 17enne cresciuta troppo velocemente; nel posto in cui vive infatti diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, unadolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nan, la zia Lucia e la sorella pi piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre nessuna opportunit, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilit che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilit, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. Finch un giorno larrivo di un circo irrompe nella quotidianit della ragazza, offrendole una insperata possibilit...La regista Nunzia De Stefano e lattrice protagoniste Virginia Apicella incontreranno il pubblico in sala insieme a Michele Suma, direttore artistico della manifestazione.Come di consueto la proiezione del film in concorso sar preceduta, alle 20.30, da un cortometraggio della sezione Sudestival in Corto. Il quarto cortometraggio a essere presentato sar Mercurio di Marco Bernardi.A chiudere il programma del fine settimana, domenica 23 febbraio, sempre alle ore 18.00, presso la sala eventi della Biblioteca Rendella, appuntamento con Gli imprescindibili, retrospettiva dedicata allattore recentemente scomparso Carlo Delle Piane che vedr la proiezione del film Una gita scolastica di Pupi Avati.Sudestival un progetto dellAssociazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.Realizzato con il sostegno della Citt di Monopoli e della Fondazione Puglia, col patrocinio della Regione Puglia, dellApulia Film Commission e dellUNIBA.Media Partner: Film Tv, Rivista del Cinematografo; Cinemaitaliano.info; TaxiDrivers; FAX; Canale 7.