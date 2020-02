GLOCAL FILM FESTIVAL 2020 - Bentivoglio e "Pastrone!" in apertura

17/02/2020, 13:06

Il, rassegna che da sempre si dedica alla promozione e divulgazione del cinema che nasce sul territorio piemontese, inaugura la sua 19a edizione - 12-16 marzo, al Cinema Massimo MNC - con il filmdi Lorenzo De Nicola, documentario sul regista e massimo esponente del cinema muto italiano e internazionale Giovanni Pastrone, impersonificazione stessa della settima arte piemontese.La serata dapertura di, vedr ospiti al Cinema Massimo MNC, il regista torinese dadozione Lorenzo De Nicola e lattore Fabrizio Bentivoglio voce di Pastrone nel documentario, in occasione della prima proiezione cittadina con la quale il festival si unisce ai festeggiamenti nellanno che celebra la vocazione cinematografica di Torino.Un omaggio al cinema tutto che il Glocal Film Festival non poteva che tradurre ancora una volta in immagine: la locandina della 19a edizione ripropone una delle lanterne magiche esposte al Museo Nazionale del Cinema, una scelta volutamente retr che nasconde nei suoi obiettivi due camei, un ritratto di Pastrone e una scena di Cabiria.Nato nel 1883 in provincia di Asti e scomparso poco pi di sessantanni fa, per tutti Pastrone legato al suo pi grande successo, il colossal del 1913 Cabiria, ma prima ancora stato violinista, contabile in una delle prime case cinematografiche torinesi, regista e produttore di film storici, poi, negli anni 20, nonostante il successo dei suoi film lascia tutto per diventare medico autodidatta. Dopo aver dominato per poco pi di un decennio il cinema delle origini riscrivendone le regole, Pastrone decide di dedicare il resto della vita allancestrale lotta delluomo contro la morte.Ero alla ricerca di un elemento chiave che unisse le fasi della vita di Pastrone: infanzia/adolescenza, cinema e medicina racconta Lorenzo De Nicola, che ha iniziato il suo studio su Pastrone nel 2000 fino a esserne riconosciuto come biografo ufficiale a livello italiano e internazionale Tassello fondamentale stato il ritrovamento del manoscritto Virus et homo che ha fornito una serie di indizi finora sconosciuti attraverso i quali stato possibile rileggere i materiali sotto una nuova luce.Il documentario Pastrone! (Italia, 2019, 90) parte proprio dal ritrovamento e trascrizione di questo manoscritto autobiografico di Pastrone, che spingono il regista a mettersi di nuovo sulle sue tracce, alla riscoperta di un emblematico esponente del 900. In seguito a un susseguirsi di scoperte di materiali inediti e oggetti che ricompaiono dal passato, viene a galla una nuova e stupefacente versione dei fatti: Giovanni Pastrone non pi solamente il regista di Cabiria continua il regista un vero e proprio pensatore, inventore e sperimentatore, in cui il suo orizzonte culturale si espande grazie a un eclettismo che lo porta ad abbracciare le dottrine pi remote.Dallarchivio personale del nipote di Pastrone sono emersi carteggi inerenti al cinema e al dopo cinema, fotogrammi di film scomparsi, decine di soggetti inediti di film realizzati o mai realizzati, quotidiani perfettamente conservati che costituiscono la rassegna stampa di una vita, brevetti di unesistenza dedicata ai flussi elettrici, oggetti e documenti del suo estenuante percorso medico.Nascosta in una cascina di campagna, ho rinvenuto forse il pezzo pi emozionante di tutta questa ricerca: la macchina guaritrice. racconta De Nicola Oggetto mitico ritenuto scomparso, la cui esistenza stata rimbalzata nei decenni dai racconti di alcuni testimoni o dai carteggi del regista. Il suo vero moloch, la sua invenzione cui dedic tutta la vita, invece esiste ed venuto il momento di farla conoscere.Pastrone!, prodotto da Clean Film in coproduzione con Lab 80 film, e realizzato con il sostegno economico del Ministeri dei Beni e delle attivit culturali Direzione Generale per il cinema, e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Doc Film Fund 2018, riconsegna al pubblico del nuovo millennio la figura di Pastrone nella sua interezza, da una parte testimonia lossessivo percorso conoscitivo di Pastrone, dallaltra si cala nelluniverso personale e intimo del ricercatore/regista che viene travolto dallossessione per la medicina non riuscendo pi a liberarsene.Il 19 Glocal Film Festival, diretto da Gabriele Diverio, proseguir fino a luned 16 marzo con i documentari e cortometraggi in concorso nelle sezioni Panoramica Doc e Spazio Piemonte; gli eventi speciali con i protagonisti della cinematografia piemontese di ieri e di domani con il Premio Riserva Carlo Alberto e il Premio Prospettiva; e le proiezioni speciali che omaggiano film e produzioni locali.Glocal Film Festival organizzato nellambito di Torino Citt del Cinema 2020 da Associazione Piemonte Movie in sinergia con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione Crt, con il patrocinio di Citt di Torino e Citt Metropolitana di Torino. Main Partner ODS. Main Sponsor Compagnia dei Caraibi.