7 ORE PER FARTI INNAMORARE - Al cinema dal 26 marzo

17/02/2020, 14:21

Simone Pinchiorri



" di e con Giampaolo Morelli usicr in sala dal 26 marzo 2020, distribuito da Vision Distribution. Nel cast anche Serena Rossi, Diana Del Bufalo e Massimiliano Gallo.Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sullamore, unimplacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna larte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) un giornalista di economia, uomo serio e po prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andr a lezione da Valeria, ma uno dei due dovr cambiare idea. Perch innamorarsi una scienza esatta o un mistero senza regole?Il film prodotto da prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Vision Distribution, in collaborazione con Sky ed Amazon Prime Video.