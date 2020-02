ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - I bandi di Concorso

13/02/2020, 18:57

La Redazione



Dal 11 al 18 luglio 2020 si terr la XII edizione di, il festival internazionale del cinema della citt di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove possibile effettuare liscrizione dei film nelle differenti sezioni del Festival o tramite la piattaforma Filmfreeway.Le sezioni del festival:CompetitiveConcorso Lungometraggi opere prime e seconde italianeConcorso internazionale DocumentariConcorso internazionale CortometraggiNon CompetitiveCinema WomenCinema e ModaSi confermano le due sezioni non competitive: Cinema Women dedicata a registe giovani del panorama internazionale e il Cinema nel connubio con unaltra arte che questanno sar Cinema e Moda.Ledizione 2019 ha visto: 46 proiezioni, 31 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 17 anteprime nazionali, 8 anteprime regionali, 22.000 spettatori, confermando limpegno del festival nel promuovere la filiera dellaudiovisivo con particolare attenzione anche alle forme pi indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi sperimentali.Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegner per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi:Premio Miglior Film OFF12Premio Miglior Interprete OFF12Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12A questi aggiunge il Premio del Pubblico Miglior Film OFF12Per la sezione Concorso Internazionale DocumentariLa Direzione del Festival in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema - Sede Sicilia, nominer una giuria composta da allievi del Corso di Regia del Documentario del CSC per lassegnazione dei seguenti premi:Premio Sebastiano Ges Miglior Documentario OFF12Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF12Il premio del pubblico verr attribuito in seguito alla votazione del pubblico presente in sala.Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi, una giuria di esperti assegner:Premio Miglior Cortometraggio OFF12Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio OFF12Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali.Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e allinterprete dellanno Veramente Indipendente. La deadline per inviare le opere fissata al 10 Maggio 2020.