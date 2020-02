12/02/2020, 14:53

Un nuovo appuntamento il 16 febbraio 2020 alle 10:30 per Il Pianeta negli Occhi film fest, ciclo di proiezioni al Cinema Tiziano di via Guido Reni a Roma dedicato all'emergenza climatica e ambientale, curato da Chiara Nano e Veronica Flora, su iniziativa del Comitato Don Minzoni, attivo gi da qualche anno nella rigenerazione degli spazi verdi e deciso a promuovere un'azione culturale, insieme a una raccolta di fondi, che servir a piantare nuovi alberi nel quartiere Flaminio, in collaborazione con Terza Visione GCC e patrocinato da Asvis-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il film sar preceduto dalla proiezione di due corti di animazione prodotti e realizzati da UNWomen insieme a UnEnviroment.Con la proposta di questo secondo titolo, Il pianeta in mare, il regista veneto Andrea Segre offrir agli spettatori un lungo viaggio nella laguna di Venezia, a Porto Marghera, nel cuore di un'area di rimozione molto particolare di uno dei pi grandi progetti industriali del dopoguerra. Una carrellata tra i reperti archeologici avvolti nel silenzio dell'immenso polo petrolchimico ormai dismesso, le attivit residue che ancora sopravvivono di cantieristica navale, altiforni e telematica, il brulicare di voci di un mondo che non riesce a sparire, mentre il ritmo della marea scandisce il passare del tempo.Un'occasione unica per discutere, dopo la proiezione, insieme al presidente onorario di Legambiente, Ermete Realacci, di impegno civico per l'ambiente di fronte alle "grandi difficolt delle forze politiche esistenti nel produrre visioni, in grado di unificare un paese incapace di mobilitare le energie migliori per orientare il futuro", come scriveva il 17 marzo 2018 sul Sole 24 Ore con un articolo intitolato Un paese pi unito per vincere le sfide'. Con lui interverranno Ugo Poce, presidente della Onlus Planet 2084, impegnata da un paio di anni nella promozione dell'alleanza tra la comunit scientifica e la societ civile per il contrasto dell'emergenza climatica, e il critico cinematografico Mazzino Montinari, selezionatore del festival del cinema di Torino.Centrale anche il tema dello sviluppo sostenibile nell'analisi di una sorta di inconscio della progettazione industriale secondo modelli lineari, incapaci di mitigare gli impatti sull'individuo, sulla societ e sull'ambiente. E la mancanza di una consapevolezza condivisa su queste tematiche, che forse l'aspetto pi allarmante di un processo democratico bloccato, impossibilitato a ritornare alla normale alternanza delle forze politiche, in un clima di convivenza civile esasperato.La ricerca infine di una rinnovata coesione sociale, come necessit crescente avvertita da pi parti ed espressa da ultimo in una recente intervista ('Torniamo alle virt o siamo perduti' del 4 febbraio 2020 sull'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera) dal presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore, Stefano Zamagni, per presentare la civil week del 5 marzo a Milano all'insegna di un rinnovato senso civico e della sua migliore espressione attraverso la cittadinanza attiva. Una rinnovata centralit dell'impegno civile, dell'innovazione sociale e del fattore umano, che per tutto il 2020 avr Padova come capitale europea del volontariato.L'ultima opportunit forse per non lasciare il pianeta alla deriva.