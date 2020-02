VISIONI MADE IN SARDEGNA - Il 14 febbraio i corti di Visioni Sarde

08/02/2020, 10:22

Il progetto, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission e realizzato dallAssociazione Malik, porta a Bottidda il buon cinema made in Sardegna.Il progetto prevede la proiezione di 41 opere - tra film, cortometraggi e documentari - che trattano tematiche legate al nostro territorio ma capaci di parlare un linguaggio universale.Le opere sono quelle realizzate nellambito del progetto Heroes 20.20.20. (progetto della Sardegna Film Commission dedicato a diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili) e della rassegna cinematografica Visioni sarde, sezione del Festival Visioni italiane promosso dalla Cineteca di Bologna la scorsa primavera.Bottidda ha accolto il progetto con due appuntamenti. Il primo si svolto il 3 febbraio.Presso la Sala Consiliare, i bambini dai 6 agli 11 anni hanno avuto modo di riflettere e mettere in pratica i principi green veicolati dai cortometraggi selezionati per loro tra i titoli della rassegna Heroes 20.202.0. Dopo la proiezione, i bambini hanno preso parte ad un laboratorio artistico e insieme alle operatrici hanno dato nuova vita alla lana di pecora sarda: attraverso la tecnica dellinfeltrimento ad acqua hanno realizzato delle perline di lana, che poi hanno unito per creare orecchini, collane, braccialetti e portachiavi.Usando materiali ecosostenibili e la propria creativit, anche i bambini di Bottidda hanno quindi lanciato il loro messaggio per la costruzione di un mondo migliore.Il secondo appuntamento avr luogo il 14 febbraio presso la Sala Consiliare. Alle 17:30 saranno proiettati i cortometraggi della rassegna "Visioni Sarde" : Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi, L'Unica Lezione di Peter MarciasIl cinema di qualit targato Sardegna arriva quindi nel cuore dell'isola.