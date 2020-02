06/02/2020, 18:10

A pochi giorni dalla notte degli Oscar, la prestigiosa manifestazione2020, celebra quest'anno non solo le grandi star del cinema Italiano ma anche gli autori emergenti, proiettando i tre cortometraggi scelti per la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, fortemente voluta dall ’Intergruppo parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo, per il centenario della nascita di Federico Fellini.Tra i 3 film brevi che il 07 febbraio 2020 verranno proiettati nello storico TCL Cinese Theater, spicca la commedia sociale “” (“Down To The Wire”) della regista e sceneggiatrice napoletana Simona Cocozza, che ha già riscosso un grande successo e numerosi premi in Italia e all'estero.Dopo aver partecipato a circa 50 festival internazionali in Italia, Canada, India, USA, Bulgaria, Grecia, Svizzera e Corea, e aver ricevuto 20 premi in patria e all'estero, finalmente il cortometraggio “” approda anche a Hollywood. Utilizzando metafore legate al mondo calcistico, la storia tratta con ironia e originalità il delicato tema del coming out , affrontando stereotipi sociali e pregiudizi , ancora assai radicati nella nostra società. Nel suo piccolo, questo cortometraggio vuole essere un inno alle famiglie italiane, con tradizioni così salde ma semplici come il pranzo domenicale, che al Sud è un vero e proprio rito di condivisione..” - ha dichiaratoNei numerosi festival in cui “” è stato selezionato, spesso è stata la sola commedia ad arrivare in finale, cosa ancora più rara se firmata da una regia al femminile .