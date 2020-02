VISIONI MADE IN SARDEGNA - Tappa a Albagiara

04/02/2020, 07:10

Il progetto Visioni made in Sardegna, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission e realizzato dallAssociazione Malik, animer con le sue proiezioni il Centro di aggregazione sociale di Albagiara (Prov. Oristano).Grazie alla proiezione di 41 opere totali tra film, audiovisivi, cortometraggi e documentari, il progetto raggiunge lambizioso obiettivo di realizzare una rete di collaborazioni che coinvolgono lintero territorio sardo, affrontando presso scuole, comuni e centri di aggregazione tematiche legate al nostro territorio ma capaci di parlare un linguaggio universale.Le opere proiettate sono state accuratamente selezionate tra quelle prodotte nellambito del progetto Heroes 20.20.20, progetto della Fondazione Sardegna Film Commission nato dalla necessit di informare i cittadini sulle azioni di risparmio ed efficientamento energetico attive e disponibili in Sardegna. A queste si aggiungono i nove titoli della rassegna Visioni sarde, sezione del Festival Visioni italiane promosso dalla Cineteca di Bologna la scorsa primavera.Il progetto prevede inoltre la proiezione di alcune opere di lungometraggio tra cui Luomo che compr la luna di Paolo Zucca.L8 febbraio alle 16:00 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Albagiara saranno proiettati alcuni titoli selezionati allinterno della rassegna Visioni sarde, nata nel 2014 come vetrina per il cinema di qualit made in Sardegna e per la valorizzazione dei giovani talenti sardi.Questi i titoli selezionati per la finale: Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi, "L'Unica Lezione " di Peter Marcias