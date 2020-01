31/01/2020, 18:06

Dopo il successo registrato nella prima edizione, l'associazione Nessunotocchimario presenta alla Casa del Cinema di Roma la seconda edizione della mostra ""Sensuability: ti ha detto niente la mamma?". Il 14 febbraio 2020 verranno premiati ed esposti per un intero mese fumetti e illustrazioni, realizzati dai partecipanti al concorso Francamente me ne infischio, promosso dallassociazione Nessunotocchimario insieme al. Levento parte di Sensuability, un progetto a pi tappe ideato e voluto da, che oltre al fumetto include cinema e fotografia per parlare della disabilit. #sensuability.Le tavole e le illustrazioni dei partecipanti che meglio hanno saputo mostrare, attraverso larte del fumetto, scene ispirate dal grande schermo ritraendo o facendosi ispirare da tutte le forme di disabilit, visibili e invisibili, in modo ironico e leggero, verranno premiate il 14 febbraio dalle ore 18 presso la Sala Cesare Zavattini alla Casa Del Cinema di Roma da una giuria deccezione presieduta dal maestroUn nuovo sguardo sul tema lo offriranno anche le opere donate, tra gli altri, dache sostengono liniziativa.Anche in questa seconda edizione - spiega Armanda Salvucci, ideatrice di Sensuability - la nostra sfida contribuire a diffondere una cultura che rappresenti fisicit differenti attraverso tutti i linguaggi artistici. La scelta di un concorso aperto a tutti significa proprio questo: invitare le persone comuni a riflettere, a rielaborare attraverso unillustrazione o un fumetto e mettersi in gioco sugli stereotipi legati a questo tema."Francamente me ne infischio! la celebre frase del film Via col Vento diventa un grido liberatorio, un invito a piacersi, a essere sensuali, a vivere la sessualit oltre i pregiudizi, oltre lossessione di corpi perfetti e performanti. La sfida contro gli stereotipi legati a disabilit e sessualit, per questa nuova edizione, si fa ancora pi ambiziosa e tocca la decima arte. Lobiettivo del concorso, infatti, stato quello di ridisegnare le scene romantiche, erotiche o sensuali di film che hanno fatto la storia del cinema o che abbiano un particolare significato per il/la partecipante.Di solito le persone con disabilit sono rappresentate come vittime o supereroi ed molto difficile trovare, nella comunicazione in generale come nel cinema e nellarte, scene di vita quotidiana che trattino disabilit e sessualit con naturalezza.Larte il seme ideale per far germogliare una cultura nuova e senza pregiudizi, libera e inclusiva, capace di ironia e leggerezza anche su temi considerati tab come sesso e disabilit. A questo scopo Armanda Salvucci ha deciso di fondare lassociazione Nessunotocchimario.Sessualit, fantasia, desiderio sono esigenze vitali di tutti come bere lacqua, dormire, mangiare. Fare lamore. Se non ti ha detto niente la mamma... Te lo diciamo noi!IL PREGIUDIZIO UN FAKE, UN MOCKUMETARY PER SMASCHERARLOIl concorso con lesposizione dei fumetti e la futura mostra fotografica sono le fasi di Sensuability, un percorso promosso da Nessunotocchimario, che iniziato con un corto e che culminer in un film, ma non un film qualunque, un mockumentary, cio un falso documentario, strumento sovversivo ideale per abbattere gli stereotipi: il linguaggio della finzione che appare vera per smascherare le false verit.CHI ARMANDA SALVUCCIMi chiamo Armanda Salvucci e ho lacondroplasia. Una condizione genetica rara che colpisce lo sviluppo scheletrico. In pratica le ossa lunghe del mio corpo non crescono.Sono nata a Roma, dopo la laurea in lingue e letterature straniere ho vinto una borsa di studio e sono partita per Lussemburgo a lavorare per la CEE. Per molti anni ho fatto la traduttrice ma gi guardavo al non profit. Prima il Telefono azzurro e poi Medici senza frontiere, le ossa me le sono fatte sul campo e oggi sono consulente e formatrice per ong e imprese sociali che ancora desiderano cambiare il mondo.Ho insegnato per quasi 10 anni continuando sempre a specializzarmi. Con la tesi del mio diploma in Counseling relazionale su sessualit e disabilit ho aperto un nuovo capitolo della mia vita. Non mi piace come si tratta, o meglio, non si tratta questo argomento da troppi considerato un tab. Cos nata Nessunotocchimario, lassociazione che mi ha permesso di lanciare il progetto Sensuability.PERCH LASSOCIAZIONEIn principio fu il cortometraggio (https://youtu.be/-vs3U5rtf1Y), poi gli altri ambiziosi progetti come Sensuability, che vanno dal fumetto al cinema passando per la fotografia. Sono trascorsi solo 2 anni e lassociazione Nessutocchimario cresciuta, Giovanni Lupi e Roberto Campili, i due registi che hanno diretto il corto e stanno scrivendo la sceneggiatura del mockumentary insieme a me, e Chiara Aliberti che si occupa della parte social e organizzativa, li ho incontrati allinizio del viaggio e hanno deciso di rimanere a bordo. Insieme a loro andiamo a vele spiegate verso un mondo nuovo, dove i pregiudizi si abbattono a colpi di sensualit.