02/02/2020, 17:35

Dal 9 al 23 febbraio 2020, presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, nuove fantastiche avventure per tutta la famiglia proposte da Fondazione Cineteca Italiana con CINECLUB FAMILY!Si comincia domenica 9 febbraio alle ore 15 con "", ultimo film del regista Matteo Garrone che dirige l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Carlo Collodi. Un classico senza tempo, la favola del burattino di legno che per magia prende vita e si imbatte in incredibili avventure sperando un giorno di poter diventare un bambino vero.Domenica 16 febbraio alle ore 15 un film d'animazione romantico in occasione di San Valentino: "". Il classico Disney, qui proposto in pellicola 35 mm, la storia d'amore tra una giovane ragazza e un principe vittima di un terribile incantesimo.Domenica 23 febbraio alle ore 15 si chiude con un film dedicato ai pi piccini: "". Un film sulle avventure del piccolo pinguino curioso e spensierato che ama esplorare il mondo.