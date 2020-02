CLERMONT FERRAND 42 - Visioni Corte Film Festival allo Short Film Market

Lo Short Film Market di Clermont - Ferrand



02/02/2020, 08:00

Visioni Corte International Short Film Festival sar presente in Francia, dal 3 al 6 febbraio 2020, alla 35^ edizione del Clermont-Ferrand Short Film Market, nellambito della 42^ edizione del Festival international du court mtrage de Clermont-Ferrand. Appuntamento cinematografico annuale, tra i pi prestigiosi al mondo, in cui lintero settore del cortometraggio si riunisce, promuove le proprie cinematografie regionali e nazionali e pone le basi per future ed importanti sinergie e partnership.Il festival del cortometraggio di Gaeta, la cui 9^ edizione si svolger il prossimo mese di ottobre, tra le sei realt italiane, da sempre legate alla promozione del cortometraggio, che si sono volute questanno unire sotto il nome di Italian Festival Corner, per poter promuovere i loro festival e dare prova del dinamismo del settore in Italia. Si tratta di Sedicicorto Forl International Film Festival, ShorTS International Film Festival, FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), Molise Cinema, Corto Dorico e, appunto, Visioni Corte. La Federazione e i 5 festival cinematografici saranno presenti al Mercato di Clermont con un proprio stand (n. 31).Si tratta di una grandissima occasione dichiara il direttore artistico Gisella Calabrese per il nostro festival per ampliare la nostra rete di partner internazionali, presentare la prossima edizione 2020, promuovere i corti italiani che abbiamo avuto in selezione e trovare nuovi film da poter proporre al nostro pubblico, nellottica congiunta di una sempre maggiore internazionalizzazione della nostra manifestazione cinematografica. Le giornate al Clermont-Ferrand Short Film Market saranno ugualmente utili per poter entrare in contatto con professionisti internazionali del mondo del cortometraggio (produttori, distributori, programmatori e direttori artistici di altri festival), nellottica della volont di rendere quello italiano sempre pi un mercato appetibile anche allestero. Ma sar anche unoccasione ghiotta a livello turistico, per promuovere la citt di Gaeta e lintero Golfo ad una platea internazionale e di settore.