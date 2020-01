CLERMONT FERRAND 2020 - Folto gruppo all'Italian Festival Corner

31/01/2020, 13:02

Si svolger in Francia, dal 3 al 6 febbraio 2020, la 35 edizione del Clermont-Ferrand Short Film Market. Appuntamento cinematografico annuale, tra i pi prestigiosi al mondo, in cui lintero settore del cortometraggio si riunisce, promuove le proprie cinematografie regionali e nazionali e pone le basi per future ed importanti sinergie e partnership.Sei realt italiane, da sempre legate alla promozione del cortometraggio, si sono volute questanno unire, sotto il nome di, per poter promuovere i loro festival e dare prova del dinamismo del settore in Italia. Si tratta di. La Federazione e i 5 festival cinematografici saranno presenti al Mercato di Clermont con un proprio stand (n. 31), con lintenzione di ampliare la propria rete di partner internazionali, presentare le proprie edizioni 2020, promuovere i corti italiani che hanno avuto modo di avere in selezione e trovare nuovi film da poter proporre al proprio pubblico, nellottica congiunta di una sempre maggiore internazionalizzazione delle proprie manifestazioni cinematografiche.Le giornate alsaranno ugualmente utili per poter entrare in contatto con professionisti internazionali del mondo del cortometraggio (produttori, distributori, programmatori e direttori artistici di altri festival), nellottica della volont di rendere quello italiano sempre pi un mercato appetibile anche allestero.Una nuova sfida. Resa ancora pi meritevole dalla scelta di questi festival italiani di unirsi per poter promuovere insieme un intero settore che ambisce ad essere sempre pi di rilievo a livello internazionale.