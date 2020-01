30/01/2020, 11:10

Sar presentato marted 4 febbraio 2020 presso il Chinese Theatre di Hollywood,ideato e diretto da Paolo Consorti allinterno della 15^ edizione di Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest. Presenti in sala, il regista Paolo Consorti, il protagonista e produttore Franco Nero, insieme agli altri produttori Franco Faggiani, Gianluigi Gasperini e Gabriel Beristain.Il film, oltre a Franco Nero, ha nel cast anche Ron Perlman, Jorge Perugorria, Jacqueline Arenal, Luca Lionello, Federico Pacifici e tanti dei maggiori attori cubani. Tra gli italiani, partecipano anche Riccardo Mei, Caterina Boccardi e Nicola Anselmi.La pellicola, che vede la sceneggiatura di Alfredo Mazzara, la fotografia di Dario Germani e il montaggio di Niccol Notario, indaga sulle disillusioni di un vecchio maestro dorchestra, vittima di se stesso e della sua chiusura al mondo. La musica (colonna sonora di Danilo Aielli) sar un fil rouge che far emergere, dal contrasto tra la perfezione rossiniana e la scioltezza dei ritmi cubani, la complessit dellanimo di Vittorio (Franco Nero), colmo di conflitti irrisolti.", prodotto da Vedado Films, Opera Totale e Rtv Commercial, stato realizzato anche grazie alla collaborazione della Regione Marche e del Mibact come progetto di interesse culturale e sar distribuito prossimamente in Italia da Stemo Production, insieme alla Shoreline Entertainment di Los Angeles.