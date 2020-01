FESTIVAL EFFETTI VISIVI 2 - I vincitori

29/01/2020, 17:48

Si tenuta alla Casa del Cinema di Roma, Sabato 25 Gennaio 2020, la seconda edizione del Festival Effetti Visivi, organizzata dallAssociazione AVFX, presieduta da Giulia Infurna, e dallAccademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, presieduta da Piera Detassis, in collaborazione con la Roma Lazio Film Commission. Il programma del Festival stato a cura del direttore Davide Luchetti.Nellarco della giornata si sono registrate oltre 1000 persone divise tra i panel, i workshop, la mostra, i contest e la job fair.Tutti i partecipanti hanno potuto assistere e incontrare personalit di spicco nel mondo degli effetti visivi come Scott Ross, da 30 anni tra i massimi esperti di VFX, già Senior Vice President di LucasArt e fondatore assieme a James Cameron di Digital Domain, uno dei più grandi studi di VFX nel mondo protagonista del panel Storia e opportunit degli effetti visivi. Brian Smithies, celebre specialista di effetti speciali che ha firmato titoli rimasti leggendari nella storia del cinema e della televisione con un panel Quando gli effetti visivi erano effetti speciali e la sua mostra fotografica di scatti di scena e di lavorazioni delle pellicole a cui ha prestato la sua opera.Ma anche registi italiani come Matteo Rovere nel panel Il Primo Re ed il fumettista Igort, protagonista dellincontro 5 il numero perfetto.Grande attenzione ha registrato anche lincontro che aveva come protagonisti Janet Muswell (VFX Supervisor), Gillian Mackie (Visual Effect Manager) e Adam McInnes (Visual Effect manager) di Netflix sul behind the scenes dei VFX e il panel Gli effetti invisibili - Lamica geniale: Storia del un nuovo cognome.Non mancata la presenza di grandi aziende che sono un punto di riferimento per il settore come Frame by Frame, EDI, 22Dogs, D2B, Galactus, Flat Parioli, Hive Division con un incontro ad hoc sugli ultimi lavori svolti nellambito degli effetti speciali.Il confronto tra le aziende stato proprio uno degli elementi chiave della manifestazione, con unimportante riflessione sui punti di forza e di debolezza del business e su cosa fare concretamente per la crescita del settore. Soprattutto in ambito internazionale, lassociazione AVFX dovr impegnarsi a manifestare le richieste degli interessati, attuando una politica di sensibilizzazione che solleciti un intervento immediato delle istituzioni.Tra gli obiettivi del prossimo anno ci sar lestensione del Festival a due giornate, al fine di coinvolgere il maggior numero di player tra scuole, istituzioni, e societ del settore e la creazione di premi specifici, oltre a quelli dei contest, per i professionisti degli effetti visivi.Al termine della giornata sono stati proclamati i vincitori dei tre contest organizzati dal Festival per tutti i giovani professionisti:Effetto Verticale (una manciata di secondi per realizzare, attraverso uninquadratura verticale, un tema assegnato) il premio da 1000,00 Euro offerto dalla Roma Lazio Film Commission stato vinto da Daniel Prestifilippo, autore che ha mostrato originalit ed efficacia per un'innovativa promozione del territorio.Rotorace (30 minuti per completare uninquadratura di rotoscooping senza laiuto di gizmo esterni) stato vinto da Eugenio Piazza.My VFX Story (una breve sceneggiatura a disposizione e 30 minuti con Toon Boom Storyboard Pro per dare vita alla propria storia) stato vinto da Francesca Chericoni.