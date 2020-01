PREMI CESAR 45 - Tre nomination per il cinema italiano

29/01/2020, 17:16

Simone Pinchiorri



Annunciate le nomination della quarantacinquesima edizione dei, riconoscimenti assegnati annualmente dal 1976 dall'Acadmie des Arts et Techniques du Cinma ai migliori film e alle principali figure professionali del cinema francese.Anche l'Italia presente nelle candidature con, in corsa come miglior attrice per la sua interpretazione nel film "" ("") di Christophe Honor, "" di Marco Bellocchio candidato come miglior film straniero, ed infine "" di Lorenzo Mattotti, tratto dall'omonimo racconto di Dino Buzzati, in nomination come miglior lungometraggio d'animazione.Insieme al film di Bellocchio sono in nomination anche "" di Todd Phillips, "" di Quentin Tarantino, "" di Bong Joon-ho, "" di Jean-Pierre e Luc Dardenne, "" di Pedro Almodvar e "" di Laurent Micheli.La cerimonia di premiazione in programma venerd 28 febbraio 2020 alla Salle Pleyel di Parigi (Francia).