PREMIO CENTOTTANTA 2020 - Il premio cinematografico per registi esordienti sardi

10/01/2020, 18:38

Giunto alla quarta edizione, il, concorso organizzato dallUfficio Giovani di Moviementu Rete Cinema Sardegna, diventato un appuntamento da non perdere per i film-maker esordienti dellisola. Il 10 gennaio 2020, presso il Fuai del Teatro Massimo di Cagliari, stata annunciata la pubblicazione del nuovo bando, con lintento di valorizzare, promuovere e sostenere coloro che vogliono intraprendere il mestiere del cinema attraverso uno scambio di saperi con professionisti riconosciuti del settore.Lidea della nostra associazione quella di difendere il presente del cinema, nelle sue tante forme, nella nostra isola, ma anche e soprattutto, di guardare al futuro. In questo senso Centottanta un luogo dove nascono nuove idee e crescono nuovi talenti. Centottanta secondi sembrano pochi, ma in realt sono un grande spazio di libert, di creativit e di crescita dichiara Enrico Pau, regista cagliaritano, padrino delliniziativa fin dalla prima edizione e presidente della giuria Moviementu per lanno in corso.Lo spirito delliniziativa quello dellassociazione culturale Moviementu che da diversi anni opera per favorire la creazione di un tessuto culturale ed economico forte e attivo intorno al settore. Gli organizzatori del premio infatti, dichiarano che lidea nata nel 2016 dal desiderio di contribuire allo sviluppo di unindustria dellaudiovisivo sostenibile in Sardegna.Oltre centoquaranta i film in concorso delle tre edizioni precedenti: opere libere, originali e indipendenti che spaziano dal genere documentario a quello di finzione, per arrivare alla sperimentazione pi spinta con immagini in movimento a cavallo tra cinema e arte contemporanea. Un solo limite imposto allespressione artistica: centottanta secondi per raccontare un mondo; la sfida che d il nome alliniziativa.Tre minuti dunque, per aggiudicarsi i premi messi in palio da istituzioni e realt del territorio che collaborano con Moviementu nel sostegno ai talenti esordienti: il Premio Moviementu e il Premio Cineteca Sarda, di 1000 euro ciascuno, il Premio EjaTv, di 300 euro; due premi di formazione offerti dalle associazioni culturali LAmbulante, Movierindi, Ordet e Notorius; un workshop di footage offerto dalla Cineteca Sarda; una residenza artistica offerta da Sardegna Teatro; la partecipazione alla Summer school di Filmidee al Camping Golfo dellAsinara."Partecipare al concorso stata un'importante occasione per confrontarsi con professionisti del settore, oltre che una stimolante vetrina per condividere la ricerca di un linguaggio visivo in un contesto libero e aperto alle sperimentazioni" spiega Andrea Petrillo, attore e aspirante film-maker, vincitore della terza edizione del premio.Liscrizione gratuita e i termini delle domande sono fissati al 15 aprile 2020. I premi verranno assegnati dalla giuria di esperti, costituita da Enrico Pau, dalla regista nuorese con base a Berlino Monica Dovarch, da Michela Atzeni e Giulia Muroni per Sardegna Teatro, dal costumista Salvatore Aresu (Cagliari), dal critico cinematografico Alessandro Stellino, di Nuoro, da Antonello Zanda, Natale Virdis e Mari Caddori per la Cineteca Umanitaria, da Saltaore Cubeddu per Eja TV.Michela Atzeni, attrice e doppiatrice riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ha sostenuto liniziativa fin dalla seconda edizione e ha potuto constatare personalmente le opportunit che offre il Premio Centottanta. In questi due anni ho avuto modo di vedere crescere il livello dei lavori dei giovani registi, per cui temo che sar sempre pi difficile operare una scelta. Impaziente di godermi i nuovi lavori faccio il mio bocca al lupo a tutti i partecipanti".