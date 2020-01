LEONARDO. LE OPERE - La programmazione nelle sale UCI

09/01/2020, 17:00

Nelle multisale del circuito UCI Cinemas prosegue la stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Il prossimo appuntamento con Leonardo. Le opere, una produzione che porta sul grande schermo la produzione pittorica del genio del Rinascimento. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, LUltima cena, La Dama con lermellino, Ginevra de Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. Lobiettivo quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): linventiva, le capacit scultoree, la lungimiranza nellambito dellingegneria militare e la capacit di districarsi nelle vicende politiche del tempo.Girato in Russia, Germania, Francia, Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Scozia, Polonia, Leonardo. Le opere si propone di esaminare in modo profondo e mai scontato la pittura del Maestro, grazie agli interventi di alcuni dei principali curatori e critici darte del mondo. Il regista Phil Grabsky ha viaggiato in 8 paesi per riprendere in situ praticamente tutte le opere pittoriche attribuite a Leonardo. Il film include cos il Salvator Mundi, la milanese Sala delle Assi, lAdorazione dei Magi recentemente restaurata e anche la Madonna dei Fusi, mostrata in un film per la prima volta dopo il suo recente restauro. Leonardo. Le opere offre anche un accesso privilegiato alla Gioconda, vista con una profondit di analisi del dettaglio straordinaria, e alle due Madonne conservate allErmitage di San Pietroburgo: la Madonna Benois e la Madonna Litta. Una vera festa per gli occhi che permetter di esplorare anche la biografia di un uomo geniale come Leonardo.Tra i vari interventi del docu-film, anche quelli di: Luke Syson Direttore del Fitzwilliam Museum di Cambridge; Martin Kemp Professore Emerito al Trinity College di Oxford; Larry Keith Head of Conservation and Keeper della National Gallery di Londra; Mikhail Piotrovsky Direttore del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo; Andrzej Betlej Direttore Museo Nazionale, Cracovia; Tim Marlow Storico dellarte e Direttore Artistico della Royal Academy of Arts di Londra.Le multisala che proietteranno Leonardo. Le opere dal 13 al 15 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 13 e 14 gennaio alle 20:00 e il 15 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni il 13 e 14 gennaio alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter levento il 14 gennaio alle 20:00. UCI Piacenza proietter levento il 14 gennaio alle 20:00 e il 15 gennaio alle 18:00 e alle 20:00.