LECCE FILM FEST 14 - Al via il 28 dicembre

27/12/2019, 19:07

Sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019alleOfficine Culturali Ergoteda gioved 2 a sabato 4 gennaionell'Auditorium del Museo Castromedianoappuntamento da non perdere nel capoluogo salentino con la quattordicesima edizione delLecce Film Fest- Festival del cinema invisibile, concorso di cinema che riunisce i film indipendenti pi apprezzati e discussi del panorama nazionale e internazionale. In programma film di animazione, fiction e documentari adatti a tutti i gusti e a tutte le et. Storie divertenti, commoventi, di denuncia. Temi come l'ambiente, l'immigrazione, la violenza sulle donne, l'adolescenza, l'omofobia, il conflitto siriano. Si percorreranno paesi lontani ma anche la Puglia con un focus sulle recenti produzioni di autori e registi locali. Da non perdere il cult movie Ritorno al futuro diRobert Zemeckischecompie 35 anni(venerd 3) e, per il consueto spazio che il Festival dedica al mondo del rock, gli omaggi aiPink Floyd(gioved 2) e aiBeatles(sabato 4, per chiudere il festival). IlLecce Film Fest, diretto daNicola NetoeOrnella Striani, con uno staff giovane e appassionato tutto al femminile, organizzato dalCineclub Fiori di Fuocoin collaborazione con ilPolo Biblio-MusealediLeccee l'Unione Italiana Circoli del Cinema, con il patrocinio e il contributo delMIBACT - Direzione Generale Cinemae il partenariato diCoop Alleanza 3.0.Sabato 28 dicembreil programma prender il via alle Officine Culturali Ergot con i film in animazione della sezioneNuovo cinema senza confini. Dalle 17 sullo schermo si alternerannoI-Occupydi Lorenzo Lodovichi, Eden di Rodrigo Canet ed Eva Urbano, Muedra di Cesar Diaz Melendez, Obsolescenze di Jess Martnez Tormo. Dalle 18 per ilNuovo cinema pugliesespazio a La scelta di Giuseppe Alessio Nuzzo, 88 di Danilo Corbellini Scarcia, U Muschittieri di Vito Palumbo e Cavallo di Ritorno di Simone Gervasio. Alle 19:30 perNuovo cinema senza confiniildocumentarioControcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi. In chiusura dalle 21:30 icortometraggidel concorso fiction: Questo lavoro di Federico Caponera, The robbers losers di Andrei Bulatov, Fence di Lendita Zeqiraj, 1:41 di Marek Stoklosa, Aleksia di Loris Di Pasquale, Intimidade di Carla Elgert e Fred Luz, Driving Lesson di Jarno Lindemark ed El Bosque del silencio di Pedro Pacheco Arlandi.Domenica 29 dicembresi parte semprealle 17e sempre alle Ergot con leanimazioni: Essence di Ella Ben Yacov e Anita Hagadust, Verso le stelle di Antonello Piccione, Brothers in Syria di Victor Suarez Ballesteros e Autumn of the nations di Cesare Saldicco. Dalle 18 ilNuovo cinema pugliesecon Apolide di Alessandro Zicco, Il mondiale in Piazza di Vito Palmieri, Undici di Piergiorgio Martena e Senza tenere premuto di Paolo Strippoli. Alle 19:30 ildocumentarioItalia 70 - 10 anni di Piombo di Omar Pesenti. A seguire, dalle 21:30, icortometraggidella sezione fiction con Un tipico nome da bambini povero di Emanuele Aldrovandi, Slaughter di Saman Hosseinpuor e Ako Zandkarimi, Le dernier colon de haute-volta di Nicolas Bellaiche, Andr tutto bene di Luca Angeletti, Frontiera di Alessandro Di Gregorio, A plena luz del da di Isra Calzado Lopez e In zona cesarini di Simona Cocozza.Dal 2 al 4 gennaioil festival si trasferir nell'Auditorium delMuseo Castromediano di Lecce.Gioved 2alle 20perCult rockl'incontro "Pink Floyd 1987 - 2019. The later years" con Nino Gatti storico e biografo, collezionista dei Pink Floyd da oltre trent'anni. Il cofanetto - uscito da poco - un set di 18 dischi (5 CD, 6 Blu-Rays, 5 DVD, 27, pi un libro fotografico e cimeli esclusivi) che coprono il materiale creato di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright dal 1987 in poi.Venerd 3si riparte alle 17 con le animazioni diNuovo cinema senza confinicon Togetherness di Sreemon Das, Bolero Station di Rolf Brnniman, Undone di Sara Laubscher, Saira George, Robot will protect you di Nicola Piovesan. Alle 17:30 sullo schermo il Cult movie di Robert Zemeckis,Back to the future - Ritorno al futuro, primo episodio della celebre saga uscito nel 1985. Dalle 19:30 ilNuovo cinema pugliesedi Gagarin mi mancherai di Domenico De Orsi, Vivi la vita di Valerio Manisi e Giovanni Siliberto, Voler essere felice ad ogni costo di Michele Bertini Malgarini. Dalle 21 ildocumentarioBe king - un viaggio gentile all'interno della diversit di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone. Dalle 22:30 icortometraggiRed Glory di Marcelle Abela, 2050 di Alexandra Lupashko, The rift di Filmmaking Group 2 Universit Roma Tre e Then & Now di Giulia Tata e Antonino Torrisi.La serata finale del festival disabato 4 gennaiosi aprir alle 17 con le animazioni diNuovo cinema senza confini: Like and follow di Tobias Schlage e Brent Forrest, O28 di Supinfocom Rubika di Valenciennes, Como y porque se ha esfumado don jose di Moshe Ben-Avraham e Albert lo zombie di Paolo Rollo. Dalle 18 per ilNuovo cinema puglieseildocumentarioMadre nostra di Lorenzo Scaraggi. Dalle 19 perNuovo Cinema senza confinispazio a Freddie di Adri Pags Molina, My adventure di Roman Gregorička, L'affitto di Antonio Miorin, Aggrappati a me di Luca Arcidiacono, Rumbu di Mazet Remi, Goodbye my son di Yuikiro Nakada, Re-Live di Sotiris Petridis e Tania Nanavraki, Chaos di Samuel Auer, El Nuevo Freddy di Ignacio Rod. Dopo la premiazione dei vincitori, questa edizione del festival si concluder conBeatles Forever, appuntamento dedicato ai Fab Four con introduzione diMarco AnconaeAndrea Camarda.