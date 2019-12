ITALIAN ONLY - Aperti i casting per il film di Modestino Di Nenna

23/12/2019, 18:52

, questo il titolo del nuovo film diretto da Modestino Di Nenna, regista che ha lanciato nel mondo del cinema attori diversamente abili attraverso le sue opere cinematografiche.Di Nenna questa volta sceglie un nuovo filone cinematografico e con la collaborazione dello sceneggiatore Crescenzo Fabrizio scrive un giallo che metter in evidenza le eccellenze del Made in Italy.Il film prodotto da Cinemadyr. La produzione dellopera cinematografica inizier tra maggio e settembre 2020. Si girer in Puglia, nel Lazio e in Campania.Nel cast saranno presenti grandi attori italiani.I casting si terranno venerd 10 gennaio 2020 presso:Roma Film Academy, in Cinecitt Studios, via Tuscolana 1055, Roma.Gli interessati dovranno tassativamente inviare una mail di candidatura allindirizzo di posta elettronica [email protected] correlata da:curriculum vitae, 2 foto headshot (viso) e figura interaentro e non oltre le ore 13:00 dell8 gennaio 2020.I candidati selezionati al casting, saranno informati via mail e dovrannopresentarsi venerd 10 gennaio presso:Cinecitt Studios, Roma Film Academy (allorario indicato nella mail inviatadalla produzione), muniti di:fotocopia del codice fiscale, fotocopia del documento didentit ed eventualefotocopia del permesso di soggiorno.I casting cinema per i ruoli principali e secondari sono rivolti alle seguenti figure:RUOLI PRINCIPALI- Attrice 30/35 anni.- Attore 40/50 anni con accento italo americano.- Attore 30/35 anni.RUOLI SECONDARI- Attore 50/60 anni.- Attore 40/50 anni.- N2 Attori 50/60 anni con accento russo.- Attrice 25/35 di bella presenza con accento russo.- N 2 attori 30/40 anni con accento russo.- Attore 40/50 anni di nazionalit cinese.- Attrice 25/35 anni di nazionalit cinese.- Attore 40/50 anni.- N 2 Attori 35/45 anni.- Attore 35/45 anni con capelli neri o castano scuro.PICCOLI RUOLI- N 3 Attori 35/50 Anni.- N 3 Attrici 35/50 anni.