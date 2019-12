TRUE COLOURS - Un 2019 tra conferme e novità

20/12/2019, 11:34

È stato un 2019 in costante crescita quello di True Colours, tra conferme importanti e sorprendenti novità, che hanno caratterizzato il quarto anno di attività della società di vendite estere, con un considerevole incremento dei titoli in catalogo e un sempre crescente numero di accordi chiusi sul mercato internazionale.Un anno iniziato fortissimo all’EFM di Berlino, dove la punta di diamante di una ricca lineup è stato IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, venduto in più di 15 territori tra cui Francia (Wild Bunch), Giappone (IPA), Cina (Zohng Media), Benelux (Arti Film) e Israele (Nachshon). Il thriller interpretato da Riccardo Scamarcio e Miriam Leone è stato venduto anche in Brasile, Australia, Taiwan, Corea del Sud, Bulgaria, Albania e nei paesi dell’ex-Yugoslavia.Il Marché du film di Cannes è stato invece l’evento che ha segnato il successo di IL CAMPIONE, opera prima di Leonardo D’Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Il film è stato infatti acquistato in Francia, Cina, Brasile, Taiwan, Bulgaria, Danimarca e Australia.Grande riscontro anche per altre due opere prime, due horror che stanno contribuendo al rilancio del cinema di genere Italiano nel mondo: IN THE TRAP di Alessio Liguori e THE NEST di Roberto De Feo.Il film di Liguori, che sarà nelle sale italiane nel primo semestre del 2020, è stato venduto negli Stati Uniti (MPI), in Russia (Cinema Prestige), Corea del Sud (Aone), Medio Oriente (Krisco Films), Taiwan (Moviecloud), Indonesia, Malesia, Filippine (Suraya Films) e Vietnam (Mockingbird) dove è attualmente in sala.L’opera prima di De Feo, dopo un entusiasmante percorso festivaliero iniziato in Piazza Grande a Locarno e proseguito con la partecipazione in Competizione Ufficiale al Sitges Fantastic Film Festival (la più importante vetrina per film di genere al mondo), è stato acquistato dalla società francese Swift Distribution ed è stato presentato al Paris Fantastic Film Festival il 14 Dicembre; è stato inoltre venduto in Russia (Big Movies), Giappone (Pflug), Polonia (Kinoswiat) e Taiwan (Moviecloud).Tra le commedie in catalogo, 10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi (recentemente premiato come il miglior incasso italiano dell’anno alle Giornate Professionali di Sorrento) è stata quella maggiormente apprezzata anche all’estero con vendite in Spagna, America Latina, Grecia, Polonia, Australia, Canada, Estonia, India, immediatamente seguita da un altro successo al box office italiano, MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, venduto anch’esso in America Latina e inoltre acquistato per la distribuzione in Taiwan, Cina, Bulgaria, Australia e Nuova Zelanda.Proseguono infine i rapporti instaurati da True Colours con alcuni dei più importanti players dell’industria Italian come Warner Bros. Entertainment Italia e Medusa Film. Al MIA di Romae all’American Film Market, True Colours ha avviato infatti le prevendite del nuovo film di Ferzan Ozpetek, LA DEA FORTUNA (prodotto da Warner e da R&C), chiudendo accordi in Ungheria, Taiwan e Bulgaria già prima dell’uscita italiana (19 Dicembre), e del nuovo film di Paolo Genovese, SUPEREROI (prodotto da Medusa e Lotus Production – una società di Leone Film Group), con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, prevenduto anch’esso in Ungheria e Taiwan oltre che in Russia.