OMOVIES 12 - I vincitori

15/12/2019, 20:13

Proiettate 95 opere provenienti da tutto il mondo, sette giorni tra incontri e dibatitti, due gala tra apertura e premiazione, tutto tra la Fondazione Made in Cloister, la Scuola di Cinema di Napoli e il Rainbow Center. Cala il sipario sulla 12esima edizione dell2019, diretto da Carlo Cremona, ed tempo di bilanci: "" cos Cremona "".La serata finale ha visto la consegna dei premi - realizzati dallartista e scultore Pasquale Manzo ai vincitori della sezione fiction il corto In Zona Cesarini di Simona Cocozza, il mediometraggio Time & Again di Rachel Daxe il lungometraggio 15 Years di Yuval Hadadi; tra i documentari sono risultati i migliori il corto Aprs le Silence di Sonam Larcinin, medio Non amore questo di Teresa Sala e il lungometraggio Io sono Sofia di Silvia Luzi. Riconoscimenti per la soap Rai Un posto al Sole, per la sceneggiatrice Maria Laura Annibali, per il regista Giuseppe Bucci alla quale stata dedicata una retrospettiva. Menzione speciale al film Union is strenght, maybe di Fabio Leli.Il Premio speciale i Ken Vincenzo Ruggiero, istituito nel 2017 in memoria del giovane ragazzo col sogno della recitazione, andato a Linversione dei Poli di Antonio Miorin. Novitdi questa edizione la convenzione con la Societ Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per la progettazione e lo sviluppo di Idee Cinematografiche Differenti, residenza artistica vincitrice del bando Per Chi Crea finanziato dalla SIAE e il Ministero per i beni e le attivit culturali: vincitori Alessandro Rauccio con Scarpette Rosse e Marta Sappa con Cuore non Duole.Tra gli ospiti di questa edizione gli attori Rosaria De Cicco, Vittoria Schisano, Cosimo Alberti, lattrice e cantante Anna Capasso, e ancora Alessandro Cecchi Paone, Rajae Bezzas, Maurizio Vessa, Luca Trapanese, Rosalba Impronta, Davide de Blasio, Eleonora de Blasio Padroni. Madrina di questa edizione la sedia con la scritta chest a segg re gay (tradotto in italiano questa la sedia dei gay) trovata da un professore in classe il giorno degli esami e su cui ha scelto di sedersi e svolgere il suo lavoro, nonostante il parere contrario di alcuni colleghi. In tanti durante il festival hanno deciso di immortalarsi a cavallo della sedia come gesto contro lomofobia e verranno pubblicati sui social network di Omovies e sul sito www.omovies.it.